Захарова призвала Запад дать ответ о российских детях, вывезенных с Украины
Захарова призвала Запад дать ответ по переданному Киеву списку из 20 детей из РФ
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 12 октября 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Страны Западной Европы должны дать ответ по списку из 20 российских детей, переданному в Стамбуле 23 июля Киеву, некоторые из этих детей были вывезены с Украины в Европу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее данным, 5 августа так называемая "международная коалиция по возвращению украинских детей" под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с "требованием" к России дать "содержательный ответ" по списку 339 украинских детей, который был передан российской делегации 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле.
"Мы имеем дело с очередной провокацией и судорожной попыткой вернуть общественное внимание к оторванному от реальности сюжету с якобы "незаконной депортацией и насильственным перемещением" украинских детей. Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками", - заявила Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.
Она отметила, что необходимая работа ведется по линии уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
"Нелепость выдвинутых к России "требований" заключается в том, что "содержательный ответ" по "списку 339" был дан еще 23 июля в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Повторим: 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям", - отметила Захарова.
При этом псевдопоборники прав детей, принявшие заявление от 5 августа, не упомянули в нем несколько важных фактов.
"На переговорах в Стамбуле 23 июля украинской делегации был передан список из 20 российских детей, которые либо находятся на Украине, либо вывезены с ее территории в страны Западной Европы, в том числе подписавшие упомянутое заявление. Так что теперь на эти государства ложится обязанность дать нам содержательный ответ по российскому "списку 20"", - заявила официальный представитель МИД РФ.
Лавров высказался о списке детей, переданном Украине
7 июля, 12:37