https://ria.ru/20250808/deti-2034130789.html

Захарова призвала Запад дать ответ о российских детях, вывезенных с Украины

Захарова призвала Запад дать ответ о российских детях, вывезенных с Украины - РИА Новости, 08.08.2025

Захарова призвала Запад дать ответ о российских детях, вывезенных с Украины

Страны Западной Европы должны дать ответ по списку из 20 российских детей, переданному в Стамбуле 23 июля Киеву, некоторые из этих детей были вывезены с Украины РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T13:21:00+03:00

2025-08-08T13:21:00+03:00

2025-08-08T13:21:00+03:00

в мире

россия

стамбул

украина

мария захарова

мария львова-белова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/63/1506676373_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_61ce9c556f0c8d0bfefb6e4749b90bb0.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Страны Западной Европы должны дать ответ по списку из 20 российских детей, переданному в Стамбуле 23 июля Киеву, некоторые из этих детей были вывезены с Украины в Европу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее данным, 5 августа так называемая "международная коалиция по возвращению украинских детей" под сопредседательством Канады и Украины приняла заявление с "требованием" к России дать "содержательный ответ" по списку 339 украинских детей, который был передан российской делегации 2 июня на втором раунде переговоров в Стамбуле. "Мы имеем дело с очередной провокацией и судорожной попыткой вернуть общественное внимание к оторванному от реальности сюжету с якобы "незаконной депортацией и насильственным перемещением" украинских детей. Россия не только не препятствует, но и всячески содействует их воссоединению с родственниками", - заявила Захарова, ее заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Она отметила, что необходимая работа ведется по линии уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "Нелепость выдвинутых к России "требований" заключается в том, что "содержательный ответ" по "списку 339" был дан еще 23 июля в ходе третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле. Повторим: 30% данных из списка не подтвердились, поскольку значительная часть детей никогда не была в России, они являются совершеннолетними или уже вернулись к семьям", - отметила Захарова. При этом псевдопоборники прав детей, принявшие заявление от 5 августа, не упомянули в нем несколько важных фактов. "На переговорах в Стамбуле 23 июля украинской делегации был передан список из 20 российских детей, которые либо находятся на Украине, либо вывезены с ее территории в страны Западной Европы, в том числе подписавшие упомянутое заявление. Так что теперь на эти государства ложится обязанность дать нам содержательный ответ по российскому "списку 20"", - заявила официальный представитель МИД РФ.

https://ria.ru/20250727/deti-2031695111.html

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027636988.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, стамбул, украина, мария захарова, мария львова-белова