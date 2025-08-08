Рейтинг@Mail.ru
После ограбления почты на юге Москвы завели дело - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 08.08.2025 (обновлено: 14:53 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/delo-2034151395.html
После ограбления почты на юге Москвы завели дело
После ограбления почты на юге Москвы завели дело - РИА Новости, 08.08.2025
После ограбления почты на юге Москвы завели дело
Полицейские возбудили уголовное дело о разбое по факту нападения на государственное учреждение на юге Москвы, откуда грабители унесли более 4,8 миллиона рублей, РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T14:41:00+03:00
2025-08-08T14:53:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело о разбое по факту нападения на государственное учреждение на юге Москвы, откуда грабители унесли более 4,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."По факту открытого хищения денежных средств в государственном учреждении, расположенном на улице Медиков, следователем следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ (Разбой)", - говорится в сообщении.В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, дом 20.Сумма похищенного, об ранее также сообщала прокуратура, превышает 4,8 миллиона рублей. Полицейские продолжают розыск злоумышленников.
https://ria.ru/20250602/zaderzhanie-2020488143.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
После ограбления почты на юге Москвы завели дело

После ограбления почты на юге Москвы завели уголовное дело

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело о разбое по факту нападения на государственное учреждение на юге Москвы, откуда грабители унесли более 4,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По факту открытого хищения денежных средств в государственном учреждении, расположенном на улице Медиков, следователем следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ (Разбой)", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, дом 20.
Сумма похищенного, об ранее также сообщала прокуратура, превышает 4,8 миллиона рублей. Полицейские продолжают розыск злоумышленников.
Задержание - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Задержан третий подозреваемый в ограблении курьера в "Москва-Сити"
2 июня, 16:12
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала