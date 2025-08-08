https://ria.ru/20250808/delo-2034151395.html
После ограбления почты на юге Москвы завели дело
После ограбления почты на юге Москвы завели дело
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело о разбое по факту нападения на государственное учреждение на юге Москвы, откуда грабители унесли более 4,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."По факту открытого хищения денежных средств в государственном учреждении, расположенном на улице Медиков, следователем следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ (Разбой)", - говорится в сообщении.В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, дом 20.Сумма похищенного, об ранее также сообщала прокуратура, превышает 4,8 миллиона рублей. Полицейские продолжают розыск злоумышленников.
