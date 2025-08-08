https://ria.ru/20250808/delo-2034151395.html

После ограбления почты на юге Москвы завели дело

После ограбления почты на юге Москвы завели дело - РИА Новости, 08.08.2025

После ограбления почты на юге Москвы завели дело

Полицейские возбудили уголовное дело о разбое по факту нападения на государственное учреждение на юге Москвы, откуда грабители унесли более 4,8 миллиона рублей, РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T14:41:00+03:00

2025-08-08T14:41:00+03:00

2025-08-08T14:53:00+03:00

происшествия

москва

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело о разбое по факту нападения на государственное учреждение на юге Москвы, откуда грабители унесли более 4,8 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ."По факту открытого хищения денежных средств в государственном учреждении, расположенном на улице Медиков, следователем следственного управления УВД по ЮАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 162 УК РФ (Разбой)", - говорится в сообщении.В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что речь идет о нападении на отделение почты на улице Медиков, дом 20.Сумма похищенного, об ранее также сообщала прокуратура, превышает 4,8 миллиона рублей. Полицейские продолжают розыск злоумышленников.

https://ria.ru/20250602/zaderzhanie-2020488143.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия