Лидеры США, Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию

2025-08-08T23:18:00+03:00

ВАШИНГТОН, 8 авг — РИА Новости. Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали в Вашингтоне совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку."Это мирное соглашение и прекращение огня. Мы договорились, что они будут активно сотрудничать друг с другом и с Соединенными Штатами", — заявил Трамп на церемонии подписания договоренности.По его словам, стороны обязуются прекратить все боевые действия навсегда, открыть торговлю и дипломатические отношения.Как уточнил американский лидер, Армения создает эксклюзивное партнерство с Соединенными Штатами для разработки транзитного коридора с Азербайджаном, которое может продлиться до 99 лет с возможностью после продлить соглашение."Я дал им личное обязательство: если возникнет конфликт, они оба знают — позвонят мне, и мы все уладим", — добавил Трамп.Он отметил, что уверен в прочности мирного соглашения.

