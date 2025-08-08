https://ria.ru/20250808/dagestan-2034167504.html
В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену
республика дагестан
тарумовский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженный мужчина в Дагестане удерживал в заложниках бывшую супругу и ее сестру, силовики обезвредили его и освободили женщин, инцидент связан с имущественными спорами, возникшими после развода, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В Тарумовском районе офицеры СОБР "Ястреб-Каспий" Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с сотрудниками МВД обезвредили 62-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего двух женщин", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в Росгвардии, мужчина вооружился охотничьем ружьем и взял в заложники бывшую супругу и её сестру, после чего потребовал присутствия районного судьи и представителя прокуратуры для решения возникших после развода имущественных споров. "Одну из заложниц злоумышленник отпустил в ходе переговоров, вторая была освобождена росгвардейцами в ходе активной фазы спецоперации", - отмечается в сообщении. Мужчина был обезврежен и доставлен в отдел полиции, захваченные им женщины не пострадали, заключили в ведомстве.
республика дагестан
тарумовский район
республика дагестан, тарумовский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Республика Дагестан, Тарумовский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
