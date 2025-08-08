https://ria.ru/20250808/dagestan-2034167504.html

В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену

В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену - РИА Новости, 08.08.2025

В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену

Вооруженный мужчина в Дагестане удерживал в заложниках бывшую супругу и ее сестру, силовики обезвредили его и освободили женщин, инцидент связан с... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T15:43:00+03:00

2025-08-08T15:43:00+03:00

2025-08-08T15:43:00+03:00

республика дагестан

тарумовский район

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженный мужчина в Дагестане удерживал в заложниках бывшую супругу и ее сестру, силовики обезвредили его и освободили женщин, инцидент связан с имущественными спорами, возникшими после развода, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В Тарумовском районе офицеры СОБР "Ястреб-Каспий" Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с сотрудниками МВД обезвредили 62-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего двух женщин", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в Росгвардии, мужчина вооружился охотничьем ружьем и взял в заложники бывшую супругу и её сестру, после чего потребовал присутствия районного судьи и представителя прокуратуры для решения возникших после развода имущественных споров. "Одну из заложниц злоумышленник отпустил в ходе переговоров, вторая была освобождена росгвардейцами в ходе активной фазы спецоперации", - отмечается в сообщении. Мужчина был обезврежен и доставлен в отдел полиции, захваченные им женщины не пострадали, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250808/ubiystvo-2034067820.html

республика дагестан

тарумовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

республика дагестан, тарумовский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия