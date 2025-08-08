Рейтинг@Mail.ru
08.08.2025
В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену
15:43 08.08.2025
В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену
В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену - РИА Новости, 08.08.2025
В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену
Вооруженный мужчина в Дагестане удерживал в заложниках бывшую супругу и ее сестру, силовики обезвредили его и освободили женщин, инцидент связан с... РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженный мужчина в Дагестане удерживал в заложниках бывшую супругу и ее сестру, силовики обезвредили его и освободили женщин, инцидент связан с имущественными спорами, возникшими после развода, сообщила пресс-служба Росгвардии. "В Тарумовском районе офицеры СОБР "Ястреб-Каспий" Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с сотрудниками МВД обезвредили 62-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего двух женщин", - говорится в сообщении ведомства. Как уточнили в Росгвардии, мужчина вооружился охотничьем ружьем и взял в заложники бывшую супругу и её сестру, после чего потребовал присутствия районного судьи и представителя прокуратуры для решения возникших после развода имущественных споров. "Одну из заложниц злоумышленник отпустил в ходе переговоров, вторая была освобождена росгвардейцами в ходе активной фазы спецоперации", - отмечается в сообщении. Мужчина был обезврежен и доставлен в отдел полиции, захваченные им женщины не пострадали, заключили в ведомстве.
республика дагестан, тарумовский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Республика Дагестан, Тарумовский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В Дагестане задержали мужчину, удерживавшего в заложниках бывшую жену

В Дагестане мужчина удерживал в заложниках бывшую жену и ее сестру

© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Вооруженный мужчина в Дагестане удерживал в заложниках бывшую супругу и ее сестру, силовики обезвредили его и освободили женщин, инцидент связан с имущественными спорами, возникшими после развода, сообщила пресс-служба Росгвардии.
Тарумовском районе офицеры СОБР "Ястреб-Каспий" Управления Росгвардии по Республике Дагестан совместно с сотрудниками МВД обезвредили 62-летнего местного жителя, незаконно удерживавшего двух женщин", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Росгвардии, мужчина вооружился охотничьем ружьем и взял в заложники бывшую супругу и её сестру, после чего потребовал присутствия районного судьи и представителя прокуратуры для решения возникших после развода имущественных споров.
"Одну из заложниц злоумышленник отпустил в ходе переговоров, вторая была освобождена росгвардейцами в ходе активной фазы спецоперации", - отмечается в сообщении.
Мужчина был обезврежен и доставлен в отдел полиции, захваченные им женщины не пострадали, заключили в ведомстве.
Полиция задержала мужчину, убившего двух пермяков 25 лет назад
