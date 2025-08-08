https://ria.ru/20250808/chertanovo-2034078827.html

Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове

Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове - РИА Новости, 08.08.2025

Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в московском районе Южное Чертаново, для проекта оформили градостроительный план земельного участка,... РИА Новости, 08.08.2025

2025-08-08T09:29:00+03:00

2025-08-08T09:29:00+03:00

2025-08-08T09:30:00+03:00

юлиана княжевская

москомархитектура

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034077585_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_a06d0fba68710d9a8ec4ebfaa5814006.jpg

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в московском районе Южное Чертаново, для проекта оформили градостроительный план земельного участка, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.В сообщении уточняется, что ФОК возведут на улице Газопровод."Земельный участок в 0,5 гектара под застройку свободен от объектов капитального строительства. Общая площадь комплекса составит порядка семи тысяч квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.Благодаря новому комплексу улучшится инфраструктура столичного района, добавляется в пресс-релизе.

https://ria.ru/20250801/knyazhevskaya-2032774532.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юлиана княжевская, москомархитектура, москва