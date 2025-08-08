Рейтинг@Mail.ru
Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове - РИА Новости, 08.08.2025
09:29 08.08.2025
Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове
Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в московском районе Южное Чертаново, для проекта оформили градостроительный план земельного участка, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.В сообщении уточняется, что ФОК возведут на улице Газопровод."Земельный участок в 0,5 гектара под застройку свободен от объектов капитального строительства. Общая площадь комплекса составит порядка семи тысяч квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.Благодаря новому комплексу улучшится инфраструктура столичного района, добавляется в пресс-релизе.
Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в московском районе Южное Чертаново, для проекта оформили градостроительный план земельного участка, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
В сообщении уточняется, что ФОК возведут на улице Газопровод.
"Земельный участок в 0,5 гектара под застройку свободен от объектов капитального строительства. Общая площадь комплекса составит порядка семи тысяч квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.
Благодаря новому комплексу улучшится инфраструктура столичного района, добавляется в пресс-релизе.
