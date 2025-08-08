https://ria.ru/20250808/chertanovo-2034078827.html
Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове
Княжевская: новый ФОК построят в Южном Чертанове
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят в московском районе Южное Чертаново, для проекта оформили градостроительный план земельного участка, сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.В сообщении уточняется, что ФОК возведут на улице Газопровод."Земельный участок в 0,5 гектара под застройку свободен от объектов капитального строительства. Общая площадь комплекса составит порядка семи тысяч квадратных метров", - приводит слова Княжевской пресс-служба Москомархитектуры.Благодаря новому комплексу улучшится инфраструктура столичного района, добавляется в пресс-релизе.
