В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
В Мордовии объявили опасность атаки беспилотников
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников объявили в Мордовии, сообщает правительство республики в Telegram-канале. "Уважаемые жители! Внимание! Беспилотная опасность на территории Республики Мордовия", - говорится в сообщении правительства региона.
