Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Над Калужской областью сбили четыре беспилотника - РИА Новости, 08.08.2025

Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

2025-08-08

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Еще четыре БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Еще 4 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По одному в Кировском, Мещовском, Дзержинском и Жуковском районах. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу он сообщил, что силами ПВО на территории Кировского района уничтожены четыре БПЛА.

