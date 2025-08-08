https://ria.ru/20250808/bespilotniki-2034188354.html
Над Калужской областью сбили четыре беспилотника
2025-08-08T16:29:00+03:00
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Еще четыре БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Еще 4 БПЛА уничтожены над территорией Калужской области силами ПВО. По одному в Кировском, Мещовском, Дзержинском и Жуковском районах. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу он сообщил, что силами ПВО на территории Кировского района уничтожены четыре БПЛА.
