В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ ранен человек

2025-08-08T12:13:00+03:00

происшествия

брянская область

мирный

вооруженные силы украины

ТУЛА, 8 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ дронами-камикадзе села Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель", - говорится в сообщении.По словам главы Брянской области, мужчину доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.

брянская область

мирный

2025

