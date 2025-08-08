https://ria.ru/20250808/bempilotniki-2034114607.html
В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ ранен человек
В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ ранен человек - РИА Новости, 08.08.2025
В Брянской области после атаки БПЛА ВСУ ранен человек
Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ дронами-камикадзе села Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T12:13:00+03:00
2025-08-08T12:13:00+03:00
2025-08-08T12:27:00+03:00
ТУЛА, 8 авг – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки ВСУ дронами-камикадзе села Случевск Погарского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Случевск Погарского района. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранен мирный житель", - говорится в сообщении.По словам главы Брянской области, мужчину доставили в больницу, где оказали всю необходимую медицинскую помощь.
