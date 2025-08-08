Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункты базирования ВСУ и наемников в нескольких областях - РИА Новости, 08.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:31 08.08.2025 (обновлено: 09:53 08.08.2025)
https://ria.ru/20250808/bazirovanie-2034079066.html
ВС России поразили пункты базирования ВСУ и наемников в нескольких областях
ВС России поразили пункты базирования ВСУ и наемников в нескольких областях - РИА Новости, 08.08.2025
ВС России поразили пункты базирования ВСУ и наемников в нескольких областях
Российские войска ударили по пунктам базирования украинской армии и наемников в нескольких областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T09:31:00+03:00
2025-08-08T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
краматорск
полтавская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968382425_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b073e289010de9f0b4d9d1356155ae67.jpg
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по пунктам базирования украинской армии и наемников в нескольких областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина — координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва &lt;...&gt; Краматорский район — удары по командным пунктам и штабу &lt;...&gt; Краматорск, Харьковский район и Харьковщина &lt;...&gt; удары по вскрытым местам дислокации иностранных наемников", — сказал он.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250808/spetsoperatsiya-2034069035.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
краматорск
полтавская область
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/19/1968382425_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_5e3be07d91dafdb0c66ae427bb31921c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, краматорск, полтавская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, одесса
Специальная военная операция на Украине, Украина, Краматорск, Полтавская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Одесса
ВС России поразили пункты базирования ВСУ и наемников в нескольких областях

ВС РФ поразили военные базы ВСУ в Харьковской и Полтавской областях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
Работа расчета РСЗО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа расчета РСЗО в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по пунктам базирования украинской армии и наемников в нескольких областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина — координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва <...> Краматорский район — удары по командным пунктам и штабу <...> Краматорск, Харьковский район и Харьковщина <...> удары по вскрытым местам дислокации иностранных наемников", — сказал он.
Украинские военные несут противотанковые мины - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
ВСУ несут большие санитарные потери на Харьковском направлении
07:51
Другие пораженные цели:
  • военные базы и коммуникации противника в Харьковской и Полтавской областях;
  • пункт дислокации наемников и крупный склад с оружием, возможно, ракетами в Одессе;
  • центры командования, логистики и складские объекты в Черниговской, Харьковской, Киевской и Сумской областях.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКраматорскПолтавская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала