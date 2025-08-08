https://ria.ru/20250808/bazirovanie-2034079066.html
ВС России поразили пункты базирования ВСУ и наемников в нескольких областях
ДОНЕЦК, 8 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по пунктам базирования украинской армии и наемников в нескольких областях, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина — координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва <...> Краматорский район — удары по командным пунктам и штабу <...> Краматорск, Харьковский район и Харьковщина <...> удары по вскрытым местам дислокации иностранных наемников", — сказал он.Другие пораженные цели:В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
