Бабушкина: строители ввели 1,6 млн квадратных метров жилья на Среднем Урале
Свердловская область
Свердловская область
 
10:13 08.08.2025
Бабушкина: строители ввели 1,6 млн квадратных метров жилья на Среднем Урале
Строители ввели в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров жилья в Свердловской области за первое полугодие 2025 года, сообщила председатель Законодательного
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Строители ввели в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров жилья в Свердловской области за первое полугодие 2025 года, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина. Бабушкина заметила, что в последние годы в Свердловской области строится рекордное количество жилья – в 2024 году уральским строителям удалось превзойти исторические показатели по объему введенного в эксплуатацию жилья, превысив уровень в 3,3 миллиона квадратных метров. Она поздравила представителей строительной отрасли Среднего Урала с профессиональным праздником. В 2025 году День строителя отмечается 10 августа "Ваша профессия – одна из самых созидательных и пользуется особым уважением и почетом. Уникальный опыт уральских строителей возведения сложных инфраструктурных и социальных объектов служит эталоном профессионализма для всей строительной индустрии России. Строительная отрасль – основа экономического и социального развития Свердловской области", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что от работы строителей зависит, насколько комфортно будут жить уральцы сегодня, и какие перспективы откроются перед регионом завтра. "Успешное развитие строительной индустрии – общая задача органов государственной власти, бизнеса и общества", – подчеркнула председатель Заксобрания. Спикер регпарламента отметила, что важным направлением для депутатов Законодательного Собрания Свердловской области является создание благоприятных условий развития строительной отрасли. Так, депутатами принят закон о регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий. В рамках реализации этой инициативы в Свердловской области возводятся новые жилые кварталы, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, облагораживаются и застраиваются старые районы. По словам Бабушкиной, одним из важных инструментов поддержки отрасли и повышения инвестиционной активности выступают меры налоговой политики. Для налогоплательщиков, работающих в строительной отрасли, действует ряд инвестиционных налоговых вычетов. В частности, законодателями предусмотрено освобождение от уплаты по налогу на имущество организаций в отношении жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья.
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Строители ввели в эксплуатацию 1,6 миллиона квадратных метров жилья в Свердловской области за первое полугодие 2025 года, сообщила председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина.
Бабушкина заметила, что в последние годы в Свердловской области строится рекордное количество жилья – в 2024 году уральским строителям удалось превзойти исторические показатели по объему введенного в эксплуатацию жилья, превысив уровень в 3,3 миллиона квадратных метров.
Она поздравила представителей строительной отрасли Среднего Урала с профессиональным праздником. В 2025 году День строителя отмечается 10 августа
"Ваша профессия – одна из самых созидательных и пользуется особым уважением и почетом. Уникальный опыт уральских строителей возведения сложных инфраструктурных и социальных объектов служит эталоном профессионализма для всей строительной индустрии России. Строительная отрасль – основа экономического и социального развития Свердловской области", – заявила Бабушкина, ее слова приводит пресс-служба.
Она отметила, что от работы строителей зависит, насколько комфортно будут жить уральцы сегодня, и какие перспективы откроются перед регионом завтра.
"Успешное развитие строительной индустрии – общая задача органов государственной власти, бизнеса и общества", – подчеркнула председатель Заксобрания.
Спикер регпарламента отметила, что важным направлением для депутатов Законодательного Собрания Свердловской области является создание благоприятных условий развития строительной отрасли. Так, депутатами принят закон о регулировании отдельных отношений в сфере комплексного развития территорий. В рамках реализации этой инициативы в Свердловской области возводятся новые жилые кварталы, объекты социальной и транспортной инфраструктуры, облагораживаются и застраиваются старые районы. По словам Бабушкиной, одним из важных инструментов поддержки отрасли и повышения инвестиционной активности выступают меры налоговой политики. Для налогоплательщиков, работающих в строительной отрасли, действует ряд инвестиционных налоговых вычетов. В частности, законодателями предусмотрено освобождение от уплаты по налогу на имущество организаций в отношении жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья.
27 июня, 12:35
Бабушкина и глава Брестского облсовета договорились о сотрудничестве
