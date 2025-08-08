https://ria.ru/20250808/ataka-2034095019.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 08.08.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 08.08.2025
2025-08-08T10:53:00+03:00
2025-08-08T10:53:00+03:00
2025-08-08T10:53:00+03:00
тульская область
дмитрий миляев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
ТУЛА, 8 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявили на территории Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. "Уважаемые жители Тульской области! Внимание! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале главы области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, дмитрий миляев, безопасность
Тульская область, Дмитрий Миляев, Безопасность
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Миляев сообщил об опасности атаки БПЛА в Тульской области