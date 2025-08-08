Группировка "Центр" атаковала укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Минобороны сообщило об ударе по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении
ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнил артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
Подчеркивается, что удар разрушил укрепления, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.
Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли более 420 солдат. Они также утратили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и одно артиллерийское орудие.
