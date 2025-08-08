Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Центр" атаковала укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:13 08.08.2025 (обновлено: 05:51 08.08.2025)
Группировка "Центр" атаковала укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Группировка "Центр" атаковала укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР - РИА Новости, 08.08.2025
Группировка "Центр" атаковала укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР
Артиллеристы группировки "Центр" нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 08.08.2025
ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны. "Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнил артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве. Подчеркивается, что удар разрушил укрепления, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли более 420 солдат. Они также утратили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и одно артиллерийское орудие.
Группировка "Центр" атаковала укрепрайон ВСУ на ключевом направлении в ДНР

Минобороны сообщило об ударе по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Пуск реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
ЛУГАНСК, 8 авг — РИА Новости. Артиллеристы группировки "Центр" нанесли удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны.
"Расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового соединения группировки войск "Центр" выполнил артиллерийский удар по укрепрайону ВСУ на Красноармейском направлении", — рассказали в ведомстве.
Подчеркивается, что удар разрушил укрепления, создав благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.

Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

По последним данным Минобороны, за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли более 420 солдат. Они также утратили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и одно артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
