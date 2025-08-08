https://ria.ru/20250808/anokhin-2034221225.html

Анохин поручил ректорам проработать вопрос трудоустройства выпускников

Руководителям образовательных организаций Смоленской области необходимо комплексно подойти к вопросу трудоустройства выпускников, сообщил губернатор региона...

2025-08-08T18:25:00+03:00

смоленская область

василий анохин

смоленская область

общество

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Руководителям образовательных организаций Смоленской области необходимо комплексно подойти к вопросу трудоустройства выпускников, сообщил губернатор региона Василий Анохин. "Это не только работа с целевиками, но и организация трудоустройства студентов на старших курсах, и взаимодействие со школами, где создаются профильные классы", — уточнил он в своем официальном телеграм-канале. Анохин провел рабочую встречу с ректорами вузов, где была затронута тема создания системы непрерывной подготовки кадров — от школы до работодателя. По его словам, в Смоленской области уделяют большое внимание целевому обучению и поддержке молодых профессионалов. Глава региона указал, что прежде всего, нужно ориентироваться на востребованные у работодателей специальности. У школьников должно быть понимание, какие профессии нужны сегодня и в ближайшем будущем, и куда пойти учиться. Для этого власти области развивают систему сетевого партнерства, в которой школы закреплены за вузами. В настоящее время в этой работе участвуют 12 школ и шесть вузов. Сейчас принято решение о расширении этого опыта, отметил Анохин. По его мнению, важно улучшить процесс прохождения производственной практики. Студенты должны не просто получать отметку в зачетной книжке, а приобретать реальные навыки под руководством опытного наставника. После окончания вуза у них должна быть возможность вернуться на то же предприятие, где они проходили практику. Таким образом, работодатель получит молодого специалиста с опытом работы и знанием производства. "Уверен, что вместе мы сможем выстроить эффективную систему подготовки кадров для предприятий и учреждений нашего региона", — заключил Анохин.

смоленская область

василий анохин, смоленская область, общество