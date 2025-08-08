Рейтинг@Mail.ru
Анохин поручил ректорам проработать вопрос трудоустройства выпускников
Смоленская область
 
18:25 08.08.2025
Анохин поручил ректорам проработать вопрос трудоустройства выпускников
Анохин поручил ректорам проработать вопрос трудоустройства выпускников - РИА Новости, 08.08.2025
Анохин поручил ректорам проработать вопрос трудоустройства выпускников
Руководителям образовательных организаций Смоленской области необходимо комплексно подойти к вопросу трудоустройства выпускников, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 08.08.2025
смоленская область
василий анохин
смоленская область
общество
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область, Общество
Анохин поручил ректорам проработать вопрос трудоустройства выпускников

Анохин поручил ректорам комплексно подойти к вопросу трудоустройства выпускников

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Руководителям образовательных организаций Смоленской области необходимо комплексно подойти к вопросу трудоустройства выпускников, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"Это не только работа с целевиками, но и организация трудоустройства студентов на старших курсах, и взаимодействие со школами, где создаются профильные классы", — уточнил он в своем официальном телеграм-канале.
Анохин провел рабочую встречу с ректорами вузов, где была затронута тема создания системы непрерывной подготовки кадров — от школы до работодателя. По его словам, в Смоленской области уделяют большое внимание целевому обучению и поддержке молодых профессионалов.
Глава региона указал, что прежде всего, нужно ориентироваться на востребованные у работодателей специальности. У школьников должно быть понимание, какие профессии нужны сегодня и в ближайшем будущем, и куда пойти учиться.
Для этого власти области развивают систему сетевого партнерства, в которой школы закреплены за вузами. В настоящее время в этой работе участвуют 12 школ и шесть вузов. Сейчас принято решение о расширении этого опыта, отметил Анохин.
По его мнению, важно улучшить процесс прохождения производственной практики. Студенты должны не просто получать отметку в зачетной книжке, а приобретать реальные навыки под руководством опытного наставника. После окончания вуза у них должна быть возможность вернуться на то же предприятие, где они проходили практику. Таким образом, работодатель получит молодого специалиста с опытом работы и знанием производства.
"Уверен, что вместе мы сможем выстроить эффективную систему подготовки кадров для предприятий и учреждений нашего региона", — заключил Анохин.
Смоленская область
 
 
