Депутат Алжира считает, что Франция должна относиться к стране на равных
17:15 08.08.2025
Депутат Алжира считает, что Франция должна относиться к стране на равных
АЛЖИР, 8 авг – РИА Новости. Франции стоит перестать воспринимать Алжир как "дойную корову и зону своего влияния" и перейти к сотрудничеству на равных условиях, заявил РИА Новости заместитель председателя Национальной народной ассамблеи (парламента) Сулейман Заркани. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил главе МИД Жану-Ноэлю Барро уведомить Алжир о формальной приостановке действия соглашения от 2013 года, которое позволяет держателям служебных и дипломатических паспортов въезжать во Францию без визы. Арабская страна ответила зеркальными мерами, что стало новым витком противостояния. "Произошедшее стало ответной реакцией на действия французских властей. Дипломатический конфликт связан с тем, что в Париже не могут смириться с изменением в проводимом Алжиром государственном курсе: времена, когда страна была дойной коровой и зоной влияния Франции - безвозвратно миновали", - сказал Заркани. Алжирский парламентарий подчеркнул, что страна стремится через диалог отразить новый курс политики страны, однако при несоблюдении этого принципа вынуждена прибегать к жестким мерам. "Ключевой точкой конфликта остаются суверенные вопросы, которые считаются для Алжира красной линией - уважение нашего экономического и культурного суверенитета, а также прекращение эпохи привилегий", - добавил он. Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национальной освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость. Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории. В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Кроме того, Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу. В конце июля Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры. Помимо этого, ранее суд в Алжире утвердил пятилетний приговор писателю Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции и чьего освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
АЛЖИР, 8 авг – РИА Новости. Франции стоит перестать воспринимать Алжир как "дойную корову и зону своего влияния" и перейти к сотрудничеству на равных условиях, заявил РИА Новости заместитель председателя Национальной народной ассамблеи (парламента) Сулейман Заркани.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поручил главе МИД Жану-Ноэлю Барро уведомить Алжир о формальной приостановке действия соглашения от 2013 года, которое позволяет держателям служебных и дипломатических паспортов въезжать во Францию без визы. Арабская страна ответила зеркальными мерами, что стало новым витком противостояния.
"Произошедшее стало ответной реакцией на действия французских властей. Дипломатический конфликт связан с тем, что в Париже не могут смириться с изменением в проводимом Алжиром государственном курсе: времена, когда страна была дойной коровой и зоной влияния Франции - безвозвратно миновали", - сказал Заркани.
Алжирский парламентарий подчеркнул, что страна стремится через диалог отразить новый курс политики страны, однако при несоблюдении этого принципа вынуждена прибегать к жестким мерам.
"Ключевой точкой конфликта остаются суверенные вопросы, которые считаются для Алжира красной линией - уважение нашего экономического и культурного суверенитета, а также прекращение эпохи привилегий", - добавил он.
Франция на протяжении нескольких столетий была крупной колониальной державой, Алжир находился под ее оккупацией более 130 лет. В результате национальной освободительной войны в 1962 году страна обрела независимость.
Кризис в отношениях Франции и Алжира возник после того, как Париж признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой, в то время как Алжир требует провести референдум по самоопределению территории.
В мае алжирские власти приняли решение выслать 15 французских госслужащих, временно направленных в страну. До этого в апреле Алжир сообщил о выдворении 12 французских дипломатов, постановив считать сотрудников посольства и консульских представительств Франции в Алжире персонами нон грата. В обоих случаях Франция приняла ответные меры. Кроме того, Франция усложняет въезд в страну для алжирских дипломатов и госслужащих, обязывая их получать визу. В конце июля Алжир лишил французских дипломатов привилегированного доступа в аэропорты и порты страны в качестве ответной меры.
Помимо этого, ранее суд в Алжире утвердил пятилетний приговор писателю Буалему Сансалю, имеющему также гражданство Франции и чьего освобождения добивался Париж. В конце марта суд приговорил Сансаля к пяти годам тюрьмы и штрафу в 500 тысяч алжирских динаров (3,8 тысячи долларов), признав писателя виновным в посягательстве на национальное единство, участии в действиях, наносящих ущерб экономике Алжира, и распространении видеоматериалов, угрожающих безопасности и стабильности страны. Его задержание привело к еще большему ухудшению отношений между двумя странами. Макрон призвал Алжир освободить Сансаля, заявив, что африканская страна "бесчестит" себя, лишая его свободы. МИД Алжира в ответ на это заявил, что слова Макрона являются вмешательством во внутренние дела.
