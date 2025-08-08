Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье еще 7 млрд рублей выделили на развитие сельского хозяйства
Новости Подмосковья
 
18:17 08.08.2025
В Подмосковье еще 7 млрд рублей выделили на развитие сельского хозяйства
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россельхозбанк в первой половине 2025 года значительно расширил кредитование сельскохозяйственных предприятий Московской области, предоставив заемщикам свыше 7,3 млрд рублей, что превысило прошлогодние показатели на 42%. Рост финансирования коснулся не только суммы выданных займов, но и количества сделок, увеличившегося на аналогичные 42%, написал 360.ru.Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных подчеркнул, что подобное финансирование служит залогом высокого урожая и укрепления продовольственной независимости."Практически весь объем этих средств предоставлен на льготных условиях, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям обновлять парк сельхозтехники, приобретать качественный семенной материал и развивать агротехнологии. Это повышает урожайность и укрепляет продовольственную безопасность", – сказал он.Один из успешных примеров программы господдержки – предоставление льготных кредитов сельскохозяйственным предприятиям под ставку 8,3% годовых. Общая сумма освоенных субсидируемых средств уже достигла отметки в 280 млн рублей. Московская область заняла лидирующие позиции среди субъектов федерации по объему кредитных ресурсов, направленных на сезонные нужды.Руководитель центра розничного и малого бизнеса банка Владимир Капранов подчеркнул непрерывное расширение сотрудничества с сельскими товаропроизводителями и активное содействие финансовым инструментам для успешного развития аграрного сектора.
2025
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В Подмосковье еще 7 млрд рублей выделили на развитие сельского хозяйства

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россельхозбанк в первой половине 2025 года значительно расширил кредитование сельскохозяйственных предприятий Московской области, предоставив заемщикам свыше 7,3 млрд рублей, что превысило прошлогодние показатели на 42%. Рост финансирования коснулся не только суммы выданных займов, но и количества сделок, увеличившегося на аналогичные 42%, написал 360.ru.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных подчеркнул, что подобное финансирование служит залогом высокого урожая и укрепления продовольственной независимости.
«
"Практически весь объем этих средств предоставлен на льготных условиях, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям обновлять парк сельхозтехники, приобретать качественный семенной материал и развивать агротехнологии. Это повышает урожайность и укрепляет продовольственную безопасность", – сказал он.
Один из успешных примеров программы господдержки – предоставление льготных кредитов сельскохозяйственным предприятиям под ставку 8,3% годовых. Общая сумма освоенных субсидируемых средств уже достигла отметки в 280 млн рублей. Московская область заняла лидирующие позиции среди субъектов федерации по объему кредитных ресурсов, направленных на сезонные нужды.
Руководитель центра розничного и малого бизнеса банка Владимир Капранов подчеркнул непрерывное расширение сотрудничества с сельскими товаропроизводителями и активное содействие финансовым инструментам для успешного развития аграрного сектора.
 
Заголовок открываемого материала