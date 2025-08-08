https://ria.ru/20250808/aeroport-2034230929.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 08.08.2025
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов" - говорится в сообщении.
