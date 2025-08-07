https://ria.ru/20250807/znak-2033880538.html

В Госдуме назвали согласование встречи Путина и Трампа позитивным знаком

В Госдуме назвали согласование встречи Путина и Трампа позитивным знаком

В Госдуме назвали согласование встречи Путина и Трампа позитивным знаком

Договоренность о встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - позитивный знак и результат многомесячных работ, встреч переговорных...

2025-08-07

2025-08-07T11:32:00+03:00

2025-08-07T11:45:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Договоренность о встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - позитивный знак и результат многомесячных работ, встреч переговорных групп в Стамбуле и разговоров лидеров двух стран, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа."Вчера прошел очередной этап подготовительных встреч... была очень важная встреча Уиткоффа с Владимиром Владимировичем (Путиным), на протяжении трёх часов обсуждались основные вопросы", - сказал он.По словам депутата, мгновенно отреагировал Трамп о готовности встречи с Путин."Сегодня уже начался активный этап подготовки для встречи в ускоренном режиме", - добавил парламентарий.По его словам, когда такие встречи согласовываются так быстро, должно быть и согласовано много вопросов, которые будут обсуждаться."Естественно, позитивный (знак). Это результат тех месячных работ, все ждали когда. Считаю, что и встреча в Стамбуле, и телефонные разговоры руководителей, и встречи на различных площадках, они привели к возможности встречи Путина и Трампа", - заключил Чепа, отвечая на вопрос о том, оценивает ли он договоренность о встрече двух президентов как позитивный знак.

2025

