Москвичи выберут имена птенцам журавля-красавки, вылупившимся в зоопарке - РИА Новости, 07.08.2025
Хорошие новости
 
14:18 07.08.2025
Москвичи выберут имена птенцам журавля-красавки, вылупившимся в зоопарке
Имена для найденных рядом со взлетно-посадочной полосой в Улан-Удэ птенцов краснокнижного журавля-красавки в Московском зоопарке выберут с помощью голосования в РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Имена для найденных рядом со взлетно-посадочной полосой в Улан-Удэ птенцов краснокнижного журавля-красавки в Московском зоопарке выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства. Кладку яиц редкой птицы рядом со взлетно-посадочной полосой обнаружили сотрудники аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Ее передали специалистам Московского зоопарка, и в начале июня на свет появились птенцы - самец и самка. "В проекте "Активный гражданин" началось голосование за имена для новых обитателей Московского зоопарка - птенцов краснокнижного журавля-красавки... "Активным гражданам" предстоит дать имена пернатым брату и сестре. Зоологи из Улан-Удэ предлагают назвать их в честь рек, протекающих в живописных краях Бурятии", - говорится в сообщении. Уточняется, что среди вариантов имени для самца - Баргузин и Витим, в честь крупных водных артерий Сибири. Рассматриваются имена Темник и Чикой. Еще один возможный вариант - Иркут. Самка может получить имя Селенга по названию крупнейшей реки, впадающей в озеро Байкал. Альтернативными вариантами стали Турка и Ока. Чуя напоминает о правом притоке Лены, а Снежная - о реке, которая берет начало в снегах хребта Хамар-Дабан.
В "Активном гражданине" началось голосование по выбору имен для двух журавлят

© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города МосквыПтенец краснокнижного журавля-красавки в Московском зоопарке
Птенец краснокнижного журавля-красавки в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Птенец краснокнижного журавля-красавки в Московском зоопарке
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Имена для найденных рядом со взлетно-посадочной полосой в Улан-Удэ птенцов краснокнижного журавля-красавки в Московском зоопарке выберут с помощью голосования в проекте "Активный гражданин", сообщается на сайте мэра и правительства.
Кладку яиц редкой птицы рядом со взлетно-посадочной полосой обнаружили сотрудники аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Ее передали специалистам Московского зоопарка, и в начале июня на свет появились птенцы - самец и самка.
"В проекте "Активный гражданин" началось голосование за имена для новых обитателей Московского зоопарка - птенцов краснокнижного журавля-красавки... "Активным гражданам" предстоит дать имена пернатым брату и сестре. Зоологи из Улан-Удэ предлагают назвать их в честь рек, протекающих в живописных краях Бурятии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что среди вариантов имени для самца - Баргузин и Витим, в честь крупных водных артерий Сибири. Рассматриваются имена Темник и Чикой. Еще один возможный вариант - Иркут. Самка может получить имя Селенга по названию крупнейшей реки, впадающей в озеро Байкал. Альтернативными вариантами стали Турка и Ока. Чуя напоминает о правом притоке Лены, а Снежная - о реке, которая берет начало в снегах хребта Хамар-Дабан.
