https://ria.ru/20250807/zelenograd-2033830614.html

Ефимов: в Зеленограде в рамках МаИП построят 10 промышленных объектов

Ефимов: в Зеленограде в рамках МаИП построят 10 промышленных объектов - РИА Новости, 07.08.2025

Ефимов: в Зеленограде в рамках МаИП построят 10 промышленных объектов

В Зеленограде выделили участки для строительства 10 промышленных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:12:00+03:00

2025-08-07T11:12:00+03:00

2025-08-07T11:12:00+03:00

москва

зеленоград

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010432358_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_dbfc67bd87e89193b42a31a8447cefc0.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. В Зеленограде выделили участки для строительства 10 промышленных объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На разных стадиях реализации в Зеленограде находятся 10 масштабных инвестиционных проектов в сфере промышленности, для которых город предоставил земельные участки площадью 43,6 гектара", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В рамках этих проектов планируется построить индустриальный парк, предприятия по производству строительных материалов, одежды, мебели, внедорожных кемперов. Объем вложений составит более 23 миллиардов рублей, уточнил замглавы столицы.В сообщении градкомплекса уточняется, что всего в Зеленограде будет возведено 10 промышленных комплексов, чья общая площадь достигнет 380 тысяч квадратных метров. На этих предприятиях смогут работать около 2,6 тысячи человек.В частности, в районе Восточной коммунальной зоны Зеленограда появится завод по производству фасадных материалов, архитектурного стекла и стеклопакетов, дверей, газобетонных блоков, металлоконструкций. Предприятие по выпуску внедорожных кемперов (домов на колесах) построят на пересечении Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе. Кроме того, в 707-м проезде возведут несколько объектов, где можно будет производить одежду, косметику, мебель и хозяйственные товары, добавили в пресс-службе градкомплекса.

https://realty.ria.ru/20250804/zelenograd-2031904085.html

https://ria.ru/20250722/kompleks-2030550534.html

москва

зеленоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, зеленоград, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы