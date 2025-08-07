Рейтинг@Mail.ru
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о звуках артиллерии - РИА Новости, 07.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 07.08.2025 (обновлено: 00:35 07.08.2025)
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о звуках артиллерии
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о звуках артиллерии - РИА Новости, 07.08.2025
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о звуках артиллерии
Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в среду слышали звуки артиллерии, которые доносились недалеко от периметра станции, следует из... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T00:31:00+03:00
2025-08-07T00:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
магатэ
запорожская аэс
безопасность
в мире
днепр (река)
рафаэль гросси
энергодар
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в среду слышали звуки артиллерии, которые доносились недалеко от периметра станции, следует из заявления Агентства."Команда МАГАТЭ, работающая на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сегодня (среда - ред.) утром услышала несколько выстрелов из артиллерии, доносившихся совсем рядом с периметром станции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом подчеркнул, что "свидетельства военной активности в непосредственной близости от ЗАЭС вызывают серьезную обеспокоенность".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
днепр (река)
энергодар
европа
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
магатэ, запорожская аэс, безопасность, в мире, днепр (река), рафаэль гросси, энергодар, европа
Специальная военная операция на Украине, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Безопасность, В мире, Днепр (река), Рафаэль Гросси, Энергодар, Европа
Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о звуках артиллерии

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС слышали звуки артиллерии недалеко от периметра станции

Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Бронеавтомобиль на территории Запорожской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в среду слышали звуки артиллерии, которые доносились недалеко от периметра станции, следует из заявления Агентства.
"Команда МАГАТЭ, работающая на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сегодня (среда - ред.) утром услышала несколько выстрелов из артиллерии, доносившихся совсем рядом с периметром станции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
ВСУ обстреляли промзону Энергодара в районе ЗАЭС
Вчера, 17:23
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом подчеркнул, что "свидетельства военной активности в непосредственной близости от ЗАЭС вызывают серьезную обеспокоенность".
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Глава ЗАЭС заявил о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
4 августа, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеМАГАТЭЗапорожская АЭСБезопасностьВ миреДнепр (река)Рафаэль ГроссиЭнергодарЕвропа
 
 
