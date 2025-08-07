https://ria.ru/20250807/zaes-2033824910.html

Эксперты МАГАТЭ на ЗАЭС сообщили о звуках артиллерии

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Эксперты МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в среду слышали звуки артиллерии, которые доносились недалеко от периметра станции, следует из заявления Агентства."Команда МАГАТЭ, работающая на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сегодня (среда - ред.) утром услышала несколько выстрелов из артиллерии, доносившихся совсем рядом с периметром станции", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ, со ссылкой на гендиректора агентства.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси при этом подчеркнул, что "свидетельства военной активности в непосредственной близости от ЗАЭС вызывают серьезную обеспокоенность".ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

