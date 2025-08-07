Рейтинг@Mail.ru
В Ярославской области создают единое парковочное пространство - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
16:47 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/yaroslavl-2033980487.html
В Ярославской области создают единое парковочное пространство
В Ярославской области создают единое парковочное пространство - РИА Новости, 07.08.2025
В Ярославской области создают единое парковочное пространство
Единое парковочное пространство создают в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:47:00+03:00
2025-08-07T16:47:00+03:00
ярославская область
михаил евраев
ярославская область
ярославль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023657553_0:0:2956:1663_1920x0_80_0_0_49b4353268c43b902badfc3f90ab6728.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Единое парковочное пространство создают в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Заставленные машинами дворы, газоны, парковка на тротуарах и дорогах в три ряда – проблема, актуальная для всех крупных и развитых регионов. Во всех современных городах для ее решения введены платные парковки, и мы также используем этот передовой опыт. Создадим в регионе единое парковочное пространство с одинаковым подходом, правилами и качеством услуг", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что будет предусмотрена широкая система льгот и резидентных разрешений. "Ими смогут воспользоваться и социальные категории, и владельцы техники, которые живут или работают рядом с парковочными зонами. Все жители Ярославской области получат 50-процентную скидку на парковку в городах региона, а гости будут платить полную стоимость", - подчеркнул губернатор. По данным областного правительства, реализация проекта по созданию платных парковок затронет все муниципалитеты. В настоящее время предусматривается организация 6 тысяч парковочных мест. Управление всем платным парковочным пространством Ярославской области будет осуществляться специалистами Центра организации дорожного движения через единую систему, отмечают в областном правительстве. Для удобства граждан создадут единый портал и мобильное приложение, через которые можно будет узнать всю информацию о платном паркинге (зона охвата, правила пользования и оплаты) и оплатить парковку. Планируется обеспечить возможность оплаты через СМС. "Оплату необходимо внести в течение 10 минут после постановки транспортного средства на парковку. Однако если по каким-то причинам сделать это не удалось, возможность оплатить парковку сохраняется до конца календарных суток. Необходимо запомнить время нахождения транспортного средства на парковке и номер парковочной зоны и воспользоваться одним из способов оплаты", - цитирует пресс-служба областного правительства директора Центра организации дорожного движения Кирилла Крюкова. По словам Крюкова, в рамках реализации концепции разработана и утверждена проектная документация, предусматривающая нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков. Стартовала закупка на исполнение данных видов работ на территории Ярославля и Углича, впоследствии такая процедура состоится по Рыбинску, Ростову Великому и Переславлю-Залесскому.
https://ria.ru/20250806/dorogi-2033818248.html
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023657553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_43965aaa6757a53cc768ce86fdd66360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил евраев, ярославская область, ярославль
Ярославская область, Михаил Евраев, Ярославская область, Ярославль
В Ярославской области создают единое парковочное пространство

Губернатор Евраев сообщил о создании единого парковочного пространства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Михаил Евраев
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Единое парковочное пространство создают в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Заставленные машинами дворы, газоны, парковка на тротуарах и дорогах в три ряда – проблема, актуальная для всех крупных и развитых регионов. Во всех современных городах для ее решения введены платные парковки, и мы также используем этот передовой опыт. Создадим в регионе единое парковочное пространство с одинаковым подходом, правилами и качеством услуг", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что будет предусмотрена широкая система льгот и резидентных разрешений.
"Ими смогут воспользоваться и социальные категории, и владельцы техники, которые живут или работают рядом с парковочными зонами. Все жители Ярославской области получат 50-процентную скидку на парковку в городах региона, а гости будут платить полную стоимость", - подчеркнул губернатор.
По данным областного правительства, реализация проекта по созданию платных парковок затронет все муниципалитеты. В настоящее время предусматривается организация 6 тысяч парковочных мест.
Управление всем платным парковочным пространством Ярославской области будет осуществляться специалистами Центра организации дорожного движения через единую систему, отмечают в областном правительстве. Для удобства граждан создадут единый портал и мобильное приложение, через которые можно будет узнать всю информацию о платном паркинге (зона охвата, правила пользования и оплаты) и оплатить парковку. Планируется обеспечить возможность оплаты через СМС.
"Оплату необходимо внести в течение 10 минут после постановки транспортного средства на парковку. Однако если по каким-то причинам сделать это не удалось, возможность оплатить парковку сохраняется до конца календарных суток. Необходимо запомнить время нахождения транспортного средства на парковке и номер парковочной зоны и воспользоваться одним из способов оплаты", - цитирует пресс-служба областного правительства директора Центра организации дорожного движения Кирилла Крюкова.
По словам Крюкова, в рамках реализации концепции разработана и утверждена проектная документация, предусматривающая нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков. Стартовала закупка на исполнение данных видов работ на территории Ярославля и Углича, впоследствии такая процедура состоится по Рыбинску, Ростову Великому и Переславлю-Залесскому.
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Доля нормативных дорог увеличена в Ярославской области
6 августа, 22:56
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевЯрославская областьЯрославль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала