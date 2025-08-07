https://ria.ru/20250807/yaroslavl-2033980487.html

В Ярославской области создают единое парковочное пространство

2025-08-07T16:47:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

ярославская область

ярославль

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Единое парковочное пространство создают в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Заставленные машинами дворы, газоны, парковка на тротуарах и дорогах в три ряда – проблема, актуальная для всех крупных и развитых регионов. Во всех современных городах для ее решения введены платные парковки, и мы также используем этот передовой опыт. Создадим в регионе единое парковочное пространство с одинаковым подходом, правилами и качеством услуг", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор отметил, что будет предусмотрена широкая система льгот и резидентных разрешений. "Ими смогут воспользоваться и социальные категории, и владельцы техники, которые живут или работают рядом с парковочными зонами. Все жители Ярославской области получат 50-процентную скидку на парковку в городах региона, а гости будут платить полную стоимость", - подчеркнул губернатор. По данным областного правительства, реализация проекта по созданию платных парковок затронет все муниципалитеты. В настоящее время предусматривается организация 6 тысяч парковочных мест. Управление всем платным парковочным пространством Ярославской области будет осуществляться специалистами Центра организации дорожного движения через единую систему, отмечают в областном правительстве. Для удобства граждан создадут единый портал и мобильное приложение, через которые можно будет узнать всю информацию о платном паркинге (зона охвата, правила пользования и оплаты) и оплатить парковку. Планируется обеспечить возможность оплаты через СМС. "Оплату необходимо внести в течение 10 минут после постановки транспортного средства на парковку. Однако если по каким-то причинам сделать это не удалось, возможность оплатить парковку сохраняется до конца календарных суток. Необходимо запомнить время нахождения транспортного средства на парковке и номер парковочной зоны и воспользоваться одним из способов оплаты", - цитирует пресс-служба областного правительства директора Центра организации дорожного движения Кирилла Крюкова. По словам Крюкова, в рамках реализации концепции разработана и утверждена проектная документация, предусматривающая нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков. Стартовала закупка на исполнение данных видов работ на территории Ярославля и Углича, впоследствии такая процедура состоится по Рыбинску, Ростову Великому и Переславлю-Залесскому.

