15:04 07.08.2025
Ямальским школьникам из числа КМНС начнут выдавать сертификаты на одежду
КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Школьники из числа коренных малочисленных народов Севера Ямала, достигшие 14 лет, по инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова смогут получать электронные сертификаты на сумму 30 тысяч рублей для покупки одежды и обуви, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа. "По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова для школьников, достигших 14 лет, будет доступен электронный сертификат номиналом 30 тысяч рублей на приобретение одежды и обуви. Новую адресную поддержку смогут получить юные ямальцы, ведущие вместе с родителями традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера", - говорится в сообщении. Правительство региона уточняет, что первые участники пилотного проекта будут учениками Центра образования "Полярная звезда" в Тазовском районе, которые смогут воспользоваться сертификатом до конца 2025 года. Если мера поддержки окажется востребованной, то планируется ее дальнейшее масштабирование. Для получения электронного сертификата родителям школьника необходимо подать заявление на имя директора окружного департамента образования до 30 сентября. Отмечается, что в регионе комплексно поддерживают школьников и студентов из числа КМНС. Все учащиеся с 1-го по 11-й класс обеспечены бесплатным горячим питанием, а выпускники, сдавшие ЕГЭ на высший балл, получают денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Для абитуриентов, поступающих в образовательные организации среднего профессионального образования, действует программа "Образовательный сертификат". С 2020 года для ребят из кочевых семей ежегодно выделяется 75 дополнительных мест по различным специальностям. Кроме того, среди мер поддержки в образовательной сфере предусмотрена ежемесячная стипендия губернатора ЯНАО в размере 10 тысяч рублей для студентов из числа коренных малочисленных народов, обучающихся на "отлично" и "отлично и хорошо".
дмитрий артюхов, тазовский район, ямал
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Тазовский район, Ямал
Ямальским школьникам из числа КМНС начнут выдавать сертификаты на одежду

Ямальским школьникам из числа коренных народов выдадут сертификаты на одежду

Школьницы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 авг – РИА Новости. Школьники из числа коренных малочисленных народов Севера Ямала, достигшие 14 лет, по инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова смогут получать электронные сертификаты на сумму 30 тысяч рублей для покупки одежды и обуви, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.
"По инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова для школьников, достигших 14 лет, будет доступен электронный сертификат номиналом 30 тысяч рублей на приобретение одежды и обуви. Новую адресную поддержку смогут получить юные ямальцы, ведущие вместе с родителями традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера", - говорится в сообщении.
Правительство региона уточняет, что первые участники пилотного проекта будут учениками Центра образования "Полярная звезда" в Тазовском районе, которые смогут воспользоваться сертификатом до конца 2025 года. Если мера поддержки окажется востребованной, то планируется ее дальнейшее масштабирование. Для получения электронного сертификата родителям школьника необходимо подать заявление на имя директора окружного департамента образования до 30 сентября.
Отмечается, что в регионе комплексно поддерживают школьников и студентов из числа КМНС. Все учащиеся с 1-го по 11-й класс обеспечены бесплатным горячим питанием, а выпускники, сдавшие ЕГЭ на высший балл, получают денежную премию в размере 100 тысяч рублей. Для абитуриентов, поступающих в образовательные организации среднего профессионального образования, действует программа "Образовательный сертификат". С 2020 года для ребят из кочевых семей ежегодно выделяется 75 дополнительных мест по различным специальностям.
Кроме того, среди мер поддержки в образовательной сфере предусмотрена ежемесячная стипендия губернатора ЯНАО в размере 10 тысяч рублей для студентов из числа коренных малочисленных народов, обучающихся на "отлично" и "отлично и хорошо".
