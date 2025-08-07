В Днепропетровске прогремели взрывы
В Днепропетровске после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные во время тушения пожара в Тернополе. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский "24 Канал".
"В Днепре (Днепропетровске - ред.) прогремела серия взрывов", - говорится в публикации в Telegram-канале телеканала.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Днепропетровской области звучит с 00.22 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
22 июня 2022, 17:18