ВСУ лишились большинства путей снабжения в Купянске - РИА Новости, 07.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 07.08.2025
ВСУ лишились большинства путей снабжения в Купянске
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Снижение активности оборонительных действий украинской армии отмечается на купянском направлении в Харьковской области, ВСУ лишились большей части путей снабжения группировки в Купянске, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По данным источников, подразделения ВСУ несут потери у Соболевки вблизи Купянска, основной проблемой для противника на этом участке является потеря большинства логистических маршрутов, обеспечивающих группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в самом Купянске", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что противник также испытывает трудности в ряде населенных пунктов, расположенных у северной окраины города. Минобороны РФ 6 июля сообщило об освобождении населенного пункта Соболевка в Харьковской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.08.2025
