https://ria.ru/20250807/vsu-2034035533.html
ВСУ лишились большинства путей снабжения в Купянске
ВСУ лишились большинства путей снабжения в Купянске - РИА Новости, 07.08.2025
ВСУ лишились большинства путей снабжения в Купянске
Снижение активности оборонительных действий украинской армии отмечается на купянском направлении в Харьковской области, ВСУ лишились большей части путей... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T22:03:00+03:00
2025-08-07T22:03:00+03:00
2025-08-07T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Снижение активности оборонительных действий украинской армии отмечается на купянском направлении в Харьковской области, ВСУ лишились большей части путей снабжения группировки в Купянске, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "По данным источников, подразделения ВСУ несут потери у Соболевки вблизи Купянска, основной проблемой для противника на этом участке является потеря большинства логистических маршрутов, обеспечивающих группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в самом Купянске", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что противник также испытывает трудности в ряде населенных пунктов, расположенных у северной окраины города. Минобороны РФ 6 июля сообщило об освобождении населенного пункта Соболевка в Харьковской области.
https://ria.ru/20250807/spetsoperatsiya-2033996154.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ лишились большинства путей снабжения в Купянске
Украинские военные лишились большей части путей снабжения в Купянске