"Россети" и "Деловая Россия" провели встречу совместной рабочей группы

© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"Совещание с "Деловой Россией"
Совещание с Деловой Россией - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПАО "Россети"
Совещание с "Деловой Россией"
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Россети" и "Деловая Россия" провели установочное совещание совместной рабочей группы, в ходе которого были рассмотрены форматы дальнейшей работы, предложения бизнеса по повышению эффективности взаимодействия с сетевым комплексом, разобраны практические вопросы, сообщает энергокомпания.
Участники встречи обсудили порядок технологического присоединения к сетям, включая подачу заявок в электронной форме, электроснабжение проектов комплексного развития территорий, деятельность поставщиков, вопросы аттестации и контроля качества оборудования.
Кроме этого, были затронуты темы функционирования института системообразующих территориальных сетевых организаций, обеспечения безопасности инфраструктурных объектов, организации связи, а также защиты окружающей среды.
Договоренность о системном сотрудничестве была достигнута ранее на встрече генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина с представителями "Деловой России".
 
