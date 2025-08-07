https://ria.ru/20250807/vstrecha-2034003635.html

"Россети" и "Деловая Россия" провели встречу совместной рабочей группы

россети

деловая россия

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Россети" и "Деловая Россия" провели установочное совещание совместной рабочей группы, в ходе которого были рассмотрены форматы дальнейшей работы, предложения бизнеса по повышению эффективности взаимодействия с сетевым комплексом, разобраны практические вопросы, сообщает энергокомпания. Участники встречи обсудили порядок технологического присоединения к сетям, включая подачу заявок в электронной форме, электроснабжение проектов комплексного развития территорий, деятельность поставщиков, вопросы аттестации и контроля качества оборудования. Кроме этого, были затронуты темы функционирования института системообразующих территориальных сетевых организаций, обеспечения безопасности инфраструктурных объектов, организации связи, а также защиты окружающей среды. Договоренность о системном сотрудничестве была достигнута ранее на встрече генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина с представителями "Деловой России".

