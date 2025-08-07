https://ria.ru/20250807/vstrecha-2034003635.html
"Россети" и "Деловая Россия" провели встречу совместной рабочей группы
"Россети" и "Деловая Россия" провели встречу совместной рабочей группы - РИА Новости, 07.08.2025
"Россети" и "Деловая Россия" провели встречу совместной рабочей группы
"Россети" и "Деловая Россия" провели установочное совещание совместной рабочей группы, в ходе которого были рассмотрены форматы дальнейшей работы, предложения... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T18:16:00+03:00
2025-08-07T18:16:00+03:00
2025-08-07T18:16:00+03:00
россети
деловая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034002206_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_761187b2bcc2cb270bb34c65ea99260d.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Россети" и "Деловая Россия" провели установочное совещание совместной рабочей группы, в ходе которого были рассмотрены форматы дальнейшей работы, предложения бизнеса по повышению эффективности взаимодействия с сетевым комплексом, разобраны практические вопросы, сообщает энергокомпания. Участники встречи обсудили порядок технологического присоединения к сетям, включая подачу заявок в электронной форме, электроснабжение проектов комплексного развития территорий, деятельность поставщиков, вопросы аттестации и контроля качества оборудования. Кроме этого, были затронуты темы функционирования института системообразующих территориальных сетевых организаций, обеспечения безопасности инфраструктурных объектов, организации связи, а также защиты окружающей среды. Договоренность о системном сотрудничестве была достигнута ранее на встрече генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина с представителями "Деловой России".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2034002206_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_e9a0ba3057637f35c2220f7eb285276d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россети, деловая россия
"Россети" и "Деловая Россия" провели встречу совместной рабочей группы
"Россети" и "Деловая Россия" провели совещание совместной рабочей группы
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. "Россети" и "Деловая Россия" провели установочное совещание совместной рабочей группы, в ходе которого были рассмотрены форматы дальнейшей работы, предложения бизнеса по повышению эффективности взаимодействия с сетевым комплексом, разобраны практические вопросы, сообщает энергокомпания.
Участники встречи обсудили порядок технологического присоединения к сетям, включая подачу заявок в электронной форме, электроснабжение проектов комплексного развития территорий, деятельность поставщиков, вопросы аттестации и контроля качества оборудования.
Кроме этого, были затронуты темы функционирования института системообразующих территориальных сетевых организаций, обеспечения безопасности инфраструктурных объектов, организации связи, а также защиты окружающей среды.
Договоренность о системном сотрудничестве была достигнута ранее на встрече генерального директора ПАО "Россети" Андрея Рюмина с представителями "Деловой России".