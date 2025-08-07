https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033974186.html

Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025

Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа

Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил помощник президента Юрий Ушаков."По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", — сказал он.Ушаков уточнил, что стороны приступили к подготовке саммита, пока трудно сказать, сколько дней это займет. При этом Россия и США ориентируются на следующую неделю.По его словам, о месте проведения переговоров удалось договориться, о нем объявят позднее. Он отметил, что главное — сделать предстоящую встречу успешной и результативной.Помощник президента добавил, что позиция России по Украине не изменилась.

