Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
16:35 07.08.2025
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил помощник президента Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025
в мире
россия
дональд трамп
юрий ушаков
владимир путин
москва
сша
встреча путина и трампа — 2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил помощник президента Юрий Ушаков."По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", — сказал он.Ушаков уточнил, что стороны приступили к подготовке саммита, пока трудно сказать, сколько дней это займет. При этом Россия и США ориентируются на следующую неделю.По его словам, о месте проведения переговоров удалось договориться, о нем объявят позднее. Он отметил, что главное — сделать предстоящую встречу успешной и результативной.Помощник президента добавил, что позиция России по Украине не изменилась.
россия
москва
сша
украина
в мире, россия, дональд трамп, юрий ушаков, владимир путин, москва, сша, встреча путина и трампа — 2025, украина
В мире, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Москва, США, Встреча Путина и Трампа — 2025, Украина
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Москва и Вашингтон договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
"По предложению американской стороны была в принципе согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа", — сказал он.
Ушаков уточнил, что стороны приступили к подготовке саммита, пока трудно сказать, сколько дней это займет. При этом Россия и США ориентируются на следующую неделю.
По его словам, о месте проведения переговоров удалось договориться, о нем объявят позднее. Он отметил, что главное — сделать предстоящую встречу успешной и результативной.
Помощник президента добавил, что позиция России по Украине не изменилась.
В миреРоссияДональд ТрампЮрий УшаковВладимир ПутинМоскваСШАВстреча Путина и Трампа — 2025Украина
 
 
