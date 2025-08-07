https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033919697.html

Путин предложил президенту ОАЭ обсудить безопасность на Ближнем Востоке

Путин предложил президенту ОАЭ обсудить безопасность на Ближнем Востоке - РИА Новости, 07.08.2025

Путин предложил президенту ОАЭ обсудить безопасность на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну обменяться мнениями в сфере безопасности в... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну обменяться мнениями в сфере безопасности в регионе Ближнего Востока.Переговоры Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна начались в Кремле."Безусловно, для нас очень важно обменяться с вами мнениями сегодня по ситуации в регионе в сфере международной безопасности", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.

в мире, оаэ, ближний восток, россия, владимир путин