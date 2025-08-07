Рейтинг@Mail.ru
Путин предложил президенту ОАЭ обсудить безопасность на Ближнем Востоке
13:50 07.08.2025 (обновлено: 15:19 07.08.2025)
Путин предложил президенту ОАЭ обсудить безопасность на Ближнем Востоке
в мире
оаэ
ближний восток
россия
владимир путин
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну обменяться мнениями в сфере безопасности в регионе Ближнего Востока.Переговоры Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна начались в Кремле."Безусловно, для нас очень важно обменяться с вами мнениями сегодня по ситуации в регионе в сфере международной безопасности", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
оаэ
ближний восток
россия
в мире, оаэ, ближний восток, россия, владимир путин
В мире, ОАЭ, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве. 7 августа 2025
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи в Москве. 7 августа 2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну обменяться мнениями в сфере безопасности в регионе Ближнего Востока.
Переговоры Путина и президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна начались в Кремле.
"Безусловно, для нас очень важно обменяться с вами мнениями сегодня по ситуации в регионе в сфере международной безопасности", - сказал Путин в ходе российско-эмиратских переговоров.
Межгосударственные отношения России и ОАЭ
Вчера, 01:47
 
В миреОАЭБлижний ВостокРоссияВладимир Путин
 
 
