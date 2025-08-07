https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033912039.html

Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп, предварительно, могут провести встречу на будущей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T13:26:00+03:00

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп, предварительно, могут провести встречу на будущей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать", — ответил он журналисту Life Александру Юнашеву.В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали проведение переговоров Путина и Трампа в ближайшее время. Стороны начали подготовку к саммиту, в качестве ориентировочной даты назвав следующую неделю. Участники договорились о месте встречи, но объявление об этом сделают позже. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в среду предлагал идею трехсторонней встречи с участием лидеров и Владимира Зеленского, однако Москва воздержалась от комментариев на этот счет.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Путин встретился с представителем Соединенных Штатов в Кремле, их разговор продолжался более трех часов. Дипломат посетил Россию уже пятый раз в текущем году. Через спецпосланника президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсуждали дальнейшие перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.По заявлению Трампа, на встрече удалось достичь серьезного прогресса. Он охарактеризовал переговоры как очень продуктивные и добавил, что в предстоящие дни собирается работать над прекращением огня.

