https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033912039.html
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп, предварительно, могут провести встречу на будущей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:26:00+03:00
2025-08-07T13:26:00+03:00
2025-08-07T14:26:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа — 2025
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп, предварительно, могут провести встречу на будущей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков."Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать", — ответил он журналисту Life Александру Юнашеву.В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали проведение переговоров Путина и Трампа в ближайшее время. Стороны начали подготовку к саммиту, в качестве ориентировочной даты назвав следующую неделю. Участники договорились о месте встречи, но объявление об этом сделают позже. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в среду предлагал идею трехсторонней встречи с участием лидеров и Владимира Зеленского, однако Москва воздержалась от комментариев на этот счет.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Путин встретился с представителем Соединенных Штатов в Кремле, их разговор продолжался более трех часов. Дипломат посетил Россию уже пятый раз в текущем году. Через спецпосланника президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсуждали дальнейшие перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.По заявлению Трампа, на встрече удалось достичь серьезного прогресса. Он охарактеризовал переговоры как очень продуктивные и добавил, что в предстоящие дни собирается работать над прекращением огня.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033874800.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_398:335:2681:2047_1920x0_80_0_0_bbfa0bc5672428fe558e0e268ac569ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа — 2025, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа — 2025, США
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа
Ушаков: встреча Путина и Трампа ориентировочно состоится на следующей неделе