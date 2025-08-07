Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 07.08.2025 (обновлено: 14:26 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033912039.html
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп, предварительно, могут провести встречу на будущей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:26:00+03:00
2025-08-07T14:26:00+03:00
в мире
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
встреча путина и трампа — 2025
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_cab4ce7309151a5a239f5173156d77c9.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп, предварительно, могут провести встречу на будущей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.&quot;Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать&quot;, — ответил он журналисту Life Александру Юнашеву.В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали проведение переговоров Путина и Трампа в ближайшее время. Стороны начали подготовку к саммиту, в качестве ориентировочной даты назвав следующую неделю. Участники договорились о месте встречи, но объявление об этом сделают позже. Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в среду предлагал идею трехсторонней встречи с участием лидеров и Владимира Зеленского, однако Москва воздержалась от комментариев на этот счет.Визит Уиткоффа в МосквуВ среду Путин встретился с представителем Соединенных Штатов в Кремле, их разговор продолжался более трех часов. Дипломат посетил Россию уже пятый раз в текущем году. Через спецпосланника президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсуждали дальнейшие перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.По заявлению Трампа, на встрече удалось достичь серьезного прогресса. Он охарактеризовал переговоры как очень продуктивные и добавил, что в предстоящие дни собирается работать над прекращением огня.
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033874800.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_398:335:2681:2047_1920x0_80_0_0_bbfa0bc5672428fe558e0e268ac569ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, встреча путина и трампа — 2025, сша
В мире, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Встреча Путина и Трампа — 2025, США
Ушаков рассказал, когда может пройти встреча Путина и Трампа

Ушаков: встреча Путина и Трампа ориентировочно состоится на следующей неделе

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Владимир Путин и Дональд Трамп, предварительно, могут провести встречу на будущей неделе, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
«

"Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать", — ответил он журналисту Life Александру Юнашеву.

В четверг Ушаков сообщил, что Россия и США согласовали проведение переговоров Путина и Трампа в ближайшее время. Стороны начали подготовку к саммиту, в качестве ориентировочной даты назвав следующую неделю. Участники договорились о месте встречи, но объявление об этом сделают позже.
Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф в среду предлагал идею трехсторонней встречи с участием лидеров и Владимира Зеленского, однако Москва воздержалась от комментариев на этот счет.

Визит Уиткоффа в Москву

В среду Путин встретился с представителем Соединенных Штатов в Кремле, их разговор продолжался более трех часов. Дипломат посетил Россию уже пятый раз в текущем году.
Через спецпосланника президенты обменялись мнениями по ситуации на Украине, а также обсуждали дальнейшие перспективы стратегического сотрудничества между двумя странами.
По заявлению Трампа, на встрече удалось достичь серьезного прогресса. Он охарактеризовал переговоры как очень продуктивные и добавил, что в предстоящие дни собирается работать над прекращением огня.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа
Вчера, 11:06
 
В миреВладимир ПутинДональд ТрампЮрий УшаковВстреча Путина и Трампа — 2025США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала