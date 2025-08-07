https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033905445.html

Сийярто выразил надежду на мир после возможной встречи Путина и Трампа

БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с контактами, участвовавшими во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и выразил надежду на скорый мир в центральной Европе после возможного саммита РФ и США.Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа."Сегодня утром я поговорил по телефону с несколькими участниками вчерашней встречи, которые подтвердили позитивные новости, опубликованные в прессе. Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернётся в Центральную Европу!" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* запрещена в РФ как экстремистская

