Рейтинг@Mail.ru
Сийярто выразил надежду на мир после возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 07.08.2025 (обновлено: 13:07 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/vstrecha-2033905445.html
Сийярто выразил надежду на мир после возможной встречи Путина и Трампа
Сийярто выразил надежду на мир после возможной встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
Сийярто выразил надежду на мир после возможной встречи Путина и Трампа
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с контактами, участвовавшими во встрече президента РФ... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:00:00+03:00
2025-08-07T13:07:00+03:00
россия
владимир путин
дональд трамп
стив уиткофф
венгрия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с контактами, участвовавшими во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и выразил надежду на скорый мир в центральной Европе после возможного саммита РФ и США.Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа."Сегодня утром я поговорил по телефону с несколькими участниками вчерашней встречи, которые подтвердили позитивные новости, опубликованные в прессе. Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернётся в Центральную Европу!" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250807/perelom-2033896179.html
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дональд трамп, стив уиткофф, венгрия
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Венгрия
Сийярто выразил надежду на мир после возможной встречи Путина и Трампа

Сийярто выразил надежду на мир в Европе после возможной встречи Путина и Трампа

© AP Photo / Darko Vojinovic Петер Сийярто
 Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что созвонился с контактами, участвовавшими во встрече президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, и выразил надежду на скорый мир в центральной Европе после возможного саммита РФ и США.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и американского президента Дональда Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Сегодня утром я поговорил по телефону с несколькими участниками вчерашней встречи, которые подтвердили позитивные новости, опубликованные в прессе. Мы надеемся, что Дональд Трамп и Владимир Путин как можно скорее встретятся лично, и тогда мир вернётся в Центральную Европу!" - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* запрещена в РФ как экстремистская
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
В Госдуме заявили о важности встречи Путина и Трампа
Вчера, 12:31
 
РоссияВладимир ПутинДональд ТрампСтив УиткоффВенгрия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала