Глава РФПИ оценил планируемую встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 07.08.2025
12:00 07.08.2025
Глава РФПИ оценил планируемую встречу Путина и Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что планируемая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать исторической. "Россия подтверждает, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе, и подготовка к встрече продолжается. Это встреча может стать исторической", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что диалог восторжествует. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что планируемая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать исторической.
"Россия подтверждает, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе, и подготовка к встрече продолжается. Это встреча может стать исторической", - написал Дмитриев в соцсети X. Глава РФПИ добавил, что диалог восторжествует.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
Российский рынок акций ускорил рост после новости о встрече Путина и Трампа
