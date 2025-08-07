Рейтинг@Mail.ru
13:24 07.08.2025
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Прямая трансляция
Встреча Путина с президентом ОАЭ в Москве. Прямая трансляция
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Москве. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:24:00+03:00
2025-08-07T13:24:00+03:00
оаэ
владимир путин
москва
мухаммед бен заед аль нахайян
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Москве.
оаэ, владимир путин, москва, мухаммед бен заед аль нахайян, видео
ОАЭ, Владимир Путин, Москва, Мухаммед бен Заед Аль Нахайян
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Москве.
Российский лидер Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном в Москве.
 
