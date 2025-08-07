https://ria.ru/20250807/vorobev-2033907584.html

Воробьев проверил работу подмосковной поликлиники "Сапроново"

Воробьев проверил работу подмосковной поликлиники "Сапроново"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Поликлиника "Сапроново" с филиалом научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства Минздрава Московской области начала работу в подмосковном Видном, ее работу проверил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Комплекс построили в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Мощность медучреждения – 750 пациентов в смену (500 взрослых и 250 детей). В шестиэтажном здании расположились комплексное лечебное заведение первичного звена и филиал НИКИ детства – это второй такой опыт в регионе, когда отделение ведущего медицинского центра открывается прямо в поликлинике. Ранее такой комплекс появился в Мытищах. Всего в учреждении могут получить услуги 74 тысячи человек. В пресс-службе подчеркнули, что сдать объект планировали в начале 2026 года, однако строительство было завершено досрочно, и уже в конце июля он начал принимать пациентов. Воробьев проверил работу медучреждения, а также пообщался с врачами и пациентами. "Пожалуй, самая сложная работа у медиков – в поликлиническом звене. И сейчас в Московской области мы строим порядка 10 таких современных поликлиник. А ключевая наша задача – чтобы были врачи – узкие специалисты, средний медицинский персонал. Да, мы можем построить красивое здание, оснастить его – здесь имеется современное тяжелое медицинское оборудование, включая МРТ, КТ, – но главное, чтобы везде были врачи", – отметил глава региона, его слова приводит пресс-служба. Поликлиника оказывает первичную помощь по ряду профилей. Здесь есть отделения лучевой диагностики, восстановительной медицины и реабилитации, дневной стационар, клинико-диагностический центр. Главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов отметил, что в учреждении работают 33 врача. Также поликлиника оснащена современным тяжелым оборудованием. Юным пациентам в медучреждении уделено особое внимание. На базе отделения НИКИ детства они могут получить медицинскую помощь. Так, здесь есть центр превентивной терапии и биорезонансной терапии, где можно проконсультироваться по поводу профилактики болезней, учитывая генетические особенности. "Это уже наш четвертый филиал. В Видное мы привнесли все самые востребованные, лучшие, проверенные практики и технологии, которые у нас есть в институте детства", – отметила директор НИКИ детства, главный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева. Она подчеркнула, что в здании будут работать центры патологии речи и расстройств аутистического спектра, а также нейрореабилитации и спортивной медицины. В центре спортивной медицины разработаны индивидуальные программы по восстановлению. Также дети смогут пройти углубленную диспансеризацию. Одинаева рассказала губернатору, что НИКИ детства сотрудничает с научно-производственным предприятием "Исток" во Фрязине, которое выпускает импортозамещающую технику, в том числе для реабилитации. Некоторые образцы представлены в филиале в Видном – в частности, интерактивный тренажер для функциональной терапии пальцев и кистей рук с биологической обратной связью. Главный педиатр Минздрава региона также сообщила, что в сентябре в Подмосковье приедут медики из Ташкента – 15 детских врачей в течение месяца будут проходить практику. Соответствующее соглашение НИКИ детства подписало с Национальным детским медицинским центром Узбекистана в ходе научно-практической конференции, которая прошла в мае. В этом году в Ленинском городском округе открыли женскую консультацию Видновского перинатального центра в ЖК "Зеленые аллеи", провели капитальный ремонт в Видновской стоматологической поликлинике, а в следующем – обновят многопрофильный стационар Видновской больницы. В ближайшие годы в муниципальном образовании построят еще несколько крупных лечебных учреждений: поликлиники в ЖК "Новое Видное" и ЖК "Восточное Бутово", а также поликлинику и больницу в ЖК "Пригород Лесное". "Пожалуй, в каждом округе у нас или строится новая поликлиника, или ремонтируется. Необходимо также с умом активно включать телемедицину, особенно это касается различных справок, консультаций, чтобы избавить врача от ненужных хлопот и сконцентрировать его усилия именно на лечении. Ну а что касается привлечения медиков, то мы создаем для них специальные условия – это дополнительные выплаты, как на муниципальном уровне, так и на региональном, это оплата за аренду жилья и многое другое. В растущем регионе всегда очень важно уделять внимание таким специальностям, которые нужны каждому человеку и каждой семье – врач, учитель", – подчеркнул Воробьев.

