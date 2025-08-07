https://ria.ru/20250807/volgograd-2033944141.html

Развитие экспортного потенциала регионов Юга обсудили в Волгограде

Развитие экспортного потенциала регионов Юга обсудили в Волгограде

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Окружное совещание по реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в субъектах Южного федерального округа состоялось 7 августа в Волгограде, в нем приняли участие представители федеральных министерств, органов исполнительной власти регионов ЮФО, Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), а также центров поддержки экспорта, сообщает центр."На повестке - консолидация усилий региональных и федеральных структур для достижения национальной цели по увеличению объема несырьевого неэнергетического экспорта, реализация мероприятий нацпроекта, внедрение Цифрового стандарта региональных экспортных услуг, запуск нового механизма поддержки региональных программ, а также подготовка к внедрению обновленного Регионального экспортного стандарта 3.0, внедрение которого начнется в 2026 году", - говорится в сообщении.С приветственным словом к участникам обратилась заместитель губернатора Волгоградской области Анна Писемская."Для нас является большой гордостью возможность во второй раз встретить в Волгограде такое масштабное мероприятие, направленное на формирование эффективной инфраструктуры поддержки экспорта. В современных условиях внешнеэкономическая деятельность становится ключевым элементом, определяющим структуру, динамику и устойчивость нашей национальной экономики", - сказала она."Вовлечение органов власти и представителей бизнес-сообщества в реализацию региональной политики в области поддержки и развития экспортной деятельности положительно сказывается на объемах несырьевого неэнергетического экспорта и способствует увеличению числа экспортеров, особенно среди малого и среднего предпринимательства. Развитие экспортного потенциала Волгоградской области – одна из наших приоритетных задач. В условиях глобальных изменений и новых экономических вызовов наш регион демонстрирует устойчивый рост в сфере экспорта, что является важным показателем для формирования стабильной и динамичной экономики", - подчеркнула Писемская.О важности экспортной деятельности как драйвера развития региональной промышленности напомнил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов."Южный федеральный округ крайне богат промышленностью, очень диверсифицированной промышленностью. Это не только продукция сельского хозяйства, которая является одной из основ продовольственной безопасности России, и которая также успешно идет на экспорт. Это развитое машиностроение, металлургический комплекс, химическая промышленность. Практически в каждом регионе округа мы можем найти полный цикл производства — от сырья и до самой высокотехнологичной готовой продукции. Вместе с тем, нам нужно все больше и больше интегрировать регионы в те федеральные задачи, которые перед нами ставит президент, и которые мы перед собой ставим, чтобы показывать всему миру мощь российской промышленности. Продукция регионов должна быть представлена на внешних рынках, активно там продвигаться, в том числе благодаря программе "Сделано в России", - сказал замминистра."Регионы Южного федерального округа вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности и развитие сельскохозяйственного экспорта. Экспорт АПК стабильно развивается, мы занимаем лидирующие позиции по поставкам сельхозпродукции на мировой рынок. 2024 год стал рекордным: Россия вывезла порядка 109 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. Во многом этому способствовала реализация федерального проекта "Экспорт продукции АПК", - отметил советник министра сельского хозяйства РФ Андрей Сухарев.Особое внимание было уделено роли субъектов России в достижении целей нацпроекта. Экспорт вносит весомый вклад в социально-экономическое развитие регионов, обеспечивая рост поступлений в бюджеты, создание рабочих мест и развитие производственной и транспортной инфраструктуры."РЭЦ выстраивает системную работу с регионами, фиксирует обратную связь и выявляет барьеры, с которыми сталкиваются экспортеры на местах. В постоянном взаимодействии с федеральными министерствами мы формируем предложения по совершенствованию и разработке новых инструментов поддержки. Внедрение Регионального экспортного стандарта 3.0, развитие программы продвижения продукции под национальным брендом "Сделано в России" и другие стратегические инициативы, которые мы реализуем совместно с регионами, вносят ощутимый вклад в достижение национальной цели по наращиванию несырьевого экспорта", - подчеркнул вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.В рамках совещания подведены промежуточные итоги реализации национального проекта в регионах ЮФО. В 2024 году четыре субъекта округа внедрили все 15 инструментов РЭС 2.0, три региона внедрили 14 инструментов и один - 13. В 2025 году предусмотрено внедрение 13 инструментов РЭС 2.0 во всех 14 субъектах ЮФО. По итогам первого полугодия 2025 года в топ-10 рейтинга регионов по эффективности внедрения РЭС вошли Севастополь, Волгоградская область и Краснодарский край.РЭЦ также отметил ряд успешных региональных практик. Среди них - открытие Астраханского делового центра в Баку, а также организация биржевой торговли для малых и средних экспортно ориентированных компаний в Ростовской области.Окружное совещание в Волгограде стало первым в серии мероприятий, которые пройдут в каждом федеральном округе. Итогом станет консолидированный перечень предложений от региональных команд, который будет интегрирован в совместную работу по достижению целей национального проекта.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

