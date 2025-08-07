На Свердловской железной дороге сошло с рельсов несколько грузовых вагонов
© Фото : Уральская транспортная прокуратура/TelegramПоследствия схода с рельсов нескольких грузовых вагонов на Свердловской железной дороге
Последствия схода с рельсов нескольких грузовых вагонов на Свердловской железной дороге
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сход семи грузовых вагонов произошел на стрелочном переводе станции "Екатеринбург-Сортировочный" Свердловской железной дороги, пострадавших нет, сообщила Уральская транспортная прокуратура.
"В вечернее время 06.08.2025 на стрелочном переводе станции Екатеринбург - Сортировочный Свердловской железной дороги при выполнении внутрестанционных маневровых работ произошел сход 7 вагонов, груженых стальным прокатом, в составе маневрового поезда, без опрокидывания", - говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры.
В ведомстве отметили, что причины инцидента устанавливаются. Кроме того, с целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель Свердловского транспортного прокурора.
"В результате происшествия никто не пострадал, движение по участку пути не приостанавливалось. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - добавляется в сообщении.
