На Свердловской железной дороге сошло с рельсов несколько грузовых вагонов

Сход семи грузовых вагонов произошел на стрелочном переводе станции "Екатеринбург-Сортировочный" Свердловской железной дороги, пострадавших нет, сообщила... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T08:16:00+03:00

2025-08-07T08:16:00+03:00

2025-08-07T14:46:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сход семи грузовых вагонов произошел на стрелочном переводе станции "Екатеринбург-Сортировочный" Свердловской железной дороги, пострадавших нет, сообщила Уральская транспортная прокуратура. "В вечернее время 06.08.2025 на стрелочном переводе станции Екатеринбург - Сортировочный Свердловской железной дороги при выполнении внутрестанционных маневровых работ произошел сход 7 вагонов, груженых стальным прокатом, в составе маневрового поезда, без опрокидывания", - говорится в сообщении в Telegram-канале транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что причины инцидента устанавливаются. Кроме того, с целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель Свердловского транспортного прокурора. "В результате происшествия никто не пострадал, движение по участку пути не приостанавливалось. Свердловской транспортной прокуратурой по данному факту организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - добавляется в сообщении.

