"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 07.08.2025 (обновлено: 16:27 07.08.2025)
"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине
"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине
"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине
Фронт на Украине находится на грани коллапса, считает лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 07.08.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
красноармейск
херсон
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Фронт на Украине находится на грани коллапса, считает лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в соцсети Х.&quot;Линия фронта на Украине близка к обрушению. Россия вот-вот возьмет под контроль Покровск (Красноармейск. – Прим. ред.), Северск, Купянск, Херсон и Константиновку. Полезные ископаемые, которые заговорщики рассчитывали разграбить, отходят России&quot;, — говорится в публикации.Политик добавил, что в такой ситуации мобилизовывать в ВСУ больше людей не имеет смысла.На прошлой неделе издание Telegraph признало, что российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения. В статье с тревогой отмечается, что скорость будет только расти, так как российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.
украина
россия
красноармейск
херсон
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, красноармейск, херсон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Херсон
"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине

Британский политик Кертен допустил скорый обвал фронта на Украине

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Фронт на Украине находится на грани коллапса, считает лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в соцсети Х.
"Линия фронта на Украине близка к обрушению. Россия вот-вот возьмет под контроль Покровск (Красноармейск. – Прим. ред.), Северск, Купянск, Херсон и Константиновку. Полезные ископаемые, которые заговорщики рассчитывали разграбить, отходят России", — говорится в публикации.

Политик добавил, что в такой ситуации мобилизовывать в ВСУ больше людей не имеет смысла.
На прошлой неделе издание Telegraph признало, что российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения. В статье с тревогой отмечается, что скорость будет только расти, так как российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Тикайте швыдче: украинский контрнаступ принес неожиданную победу
1 августа, 08:00
 
