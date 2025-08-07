https://ria.ru/20250807/ukraina-2033969725.html
"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине
"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине - РИА Новости, 07.08.2025
"Вот-вот возьмет под контроль". На Западе ужаснулись ситуации на Украине
Фронт на Украине находится на грани коллапса, считает лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в соцсети Х. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Фронт на Украине находится на грани коллапса, считает лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен. Об этом он написал в соцсети Х."Линия фронта на Украине близка к обрушению. Россия вот-вот возьмет под контроль Покровск (Красноармейск. – Прим. ред.), Северск, Купянск, Херсон и Константиновку. Полезные ископаемые, которые заговорщики рассчитывали разграбить, отходят России", — говорится в публикации.Политик добавил, что в такой ситуации мобилизовывать в ВСУ больше людей не имеет смысла.На прошлой неделе издание Telegraph признало, что российские войска стремительно наступают по всей линии фронта, наращивая темп продвижения. В статье с тревогой отмечается, что скорость будет только расти, так как российские войска занимают выгодные позиции, создают окружения и огневые мешки для ВСУ.
