Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа
11:11 07.08.2025
Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа
Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 07.08.2025
Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа
Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи президента России Владимира Путина со... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:11:00+03:00
2025-08-07T11:17:00+03:00
россия
в мире
стив уиткофф
встреча путина с уиткоффом 6 августа
владимир путин
юрий ушаков
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Всем уже хорошо известно, что вчера Трамп сразу же после доклада Уиткоффа созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними на этот счет", - напомнил дипломат."Я отмечу, что мы так же, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уиткоффом", - отметил Ушаков.
россия, в мире, стив уиткофф, встреча путина с уиткоффом 6 августа, владимир путин, юрий ушаков
Россия, В мире, Стив Уиткофф, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа

Ушаков: РФ информирует друзей и партнеров об итогах встречи Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Всем уже хорошо известно, что вчера Трамп сразу же после доклада Уиткоффа созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними на этот счет", - напомнил дипломат.
"Я отмечу, что мы так же, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уиткоффом", - отметил Ушаков.
Хронология визитов спецпосланника президента США Уиткоффа в Россию
Россия, В мире, Стив Уиткофф, Встреча Путина с Уиткоффом 6 августа, Владимир Путин, Юрий Ушаков
 
 
