Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа
Ушаков рассказал, кому Россия сообщит об итогах встречи Путина и Уиткоффа
2025-08-07T11:11:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Москва уже приступила к информированию своих друзей и партнеров об итогах прошедшей накануне рабочей встречи президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивеном Уиткоффом, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков."Всем уже хорошо известно, что вчера Трамп сразу же после доклада Уиткоффа созвонился с рядом ведущих европейских партнеров и переговорил с ними на этот счет", - напомнил дипломат."Я отмечу, что мы так же, используя соответствующие каналы, уже приступили к информированию наших ближайших партнеров и друзей о тех вопросах, которые обсуждались в ходе упомянутой встречи с Уиткоффом", - отметил Ушаков.
