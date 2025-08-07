https://ria.ru/20250807/uitkoff-2033834946.html

"Хороший знак": в Европе отреагировали на визит Уиткоффа в Москву

"Хороший знак": в Европе отреагировали на визит Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 07.08.2025

"Хороший знак": в Европе отреагировали на визит Уиткоффа в Москву

Решение провести переговоры между Россией и США было верным, две сверхдержавы должны иметь постоянные контакты, заявил британский политик и журналист Джордж... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T03:27:00+03:00

2025-08-07T03:27:00+03:00

2025-08-07T03:27:00+03:00

в мире

россия

москва

сша

стив уиткофф

дональд трамп

встреча путина с уиткоффом 6 августа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Решение провести переговоры между Россией и США было верным, две сверхдержавы должны иметь постоянные контакты, заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на YouTube."Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак <…> провести эти переговоры было совершенно правильным решением", — сказал он.Политик также отметил, что представители России и США, в том числе главы государств, должны находиться в постоянном контакте и проводить регулярные встречи. Он также добавил, что это необходимо особенно сейчас, когда в каждом регионе мира в любой момент может начаться ядерный конфликт.В среду российский лидер провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.

https://ria.ru/20250807/zelenskiy-2033829497.html

https://ria.ru/20250807/putin-2033826271.html

https://ria.ru/20250806/rossiya-2033808937.html

россия

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, москва, сша, стив уиткофф, дональд трамп, встреча путина с уиткоффом 6 августа