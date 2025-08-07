Рейтинг@Mail.ru
"Хороший знак": в Европе отреагировали на визит Уиткоффа в Москву
03:27 07.08.2025
"Хороший знак": в Европе отреагировали на визит Уиткоффа в Москву
"Хороший знак": в Европе отреагировали на визит Уиткоффа в Москву
Решение провести переговоры между Россией и США было верным, две сверхдержавы должны иметь постоянные контакты, заявил британский политик и журналист Джордж... РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Решение провести переговоры между Россией и США было верным, две сверхдержавы должны иметь постоянные контакты, заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на YouTube."Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак &lt;…&gt; провести эти переговоры было совершенно правильным решением", — сказал он.Политик также отметил, что представители России и США, в том числе главы государств, должны находиться в постоянном контакте и проводить регулярные встречи. Он также добавил, что это необходимо особенно сейчас, когда в каждом регионе мира в любой момент может начаться ядерный конфликт.В среду российский лидер провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
"Хороший знак": в Европе отреагировали на визит Уиткоффа в Москву

Политик Гэллоуэй приветствовал переговоры Путина и Уиткоффа

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Решение провести переговоры между Россией и США было верным, две сверхдержавы должны иметь постоянные контакты, заявил британский политик и журналист Джордж Гэллоуэй на YouTube.
"Встреча Уиткоффа и Путина продлилась три часа. Это хороший знак <…> провести эти переговоры было совершенно правильным решением", — сказал он.
Политик также отметил, что представители России и США, в том числе главы государств, должны находиться в постоянном контакте и проводить регулярные встречи. Он также добавил, что это необходимо особенно сейчас, когда в каждом регионе мира в любой момент может начаться ядерный конфликт.
В среду российский лидер провел переговоры со американским представителем в Кремле, беседа длилась более трех часов. Это пятый визит спецпосланника Дональда Трампа в Россию в 2025 году.
Как уточнял после завершения встречи помощник российского президента Юрий Ушаков, через Стивена Уиткоффа лидеры двух стран обменялись сигналами по Украине. Он назвал диалог полезным и конструктивным. Ушаков также отметил, что, помимо украинского конфликта, обсуждались перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Позднее Трамп заявил, что на встрече стороны достигли большого прогресса. Он назвал переговоры высокопродуктивными.
Американский лидер добавил, что в ближайшие дни и недели намерен работать над завершением боевых действий.
