На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад
08:07 07.08.2025 (обновлено: 10:57 07.08.2025)
На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад
На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад - РИА Новости, 07.08.2025
На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад
Суд Сахалинской области признал двух местных жителей виновными в убийстве 25-летней давности, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного... РИА Новости, 07.08.2025
происшествия
россия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. Суд Сахалинской области признал двух местных жителей виновными в убийстве 25-летней давности, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Как выяснило следствие, в июле 2000 года у этих мужчин произошел конфликт с еще одним человеком. Обвиняемые подозревали его в том, что он сотрудничает с правоохранительными органами и сообщает об их противоправной деятельности. Они набросились на него с ножами, в результате молодой человек умер от многочисленных ран. Личности фигурантов долго не удавалось установить, поэтому уголовное дело приостановили. Но впоследствии их все же задержали, причем у одного обнаружили наркотики. "В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство")", — заявили в пресс-службе. Сахалинский областной суд приговорил одного к 16,5 года лишения свободы, второго — к десяти. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.
россия
сахалинская область
2025
На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад

Два жителя Сахалина получили 10 и 16,5 года колонии за убийство мужчины в 2000 г

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. Суд Сахалинской области признал двух местных жителей виновными в убийстве 25-летней давности, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Как выяснило следствие, в июле 2000 года у этих мужчин произошел конфликт с еще одним человеком. Обвиняемые подозревали его в том, что он сотрудничает с правоохранительными органами и сообщает об их противоправной деятельности. Они набросились на него с ножами, в результате молодой человек умер от многочисленных ран.
Личности фигурантов долго не удавалось установить, поэтому уголовное дело приостановили. Но впоследствии их все же задержали, причем у одного обнаружили наркотики.
"В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство")", — заявили в пресс-службе.
Сахалинский областной суд приговорил одного к 16,5 года лишения свободы, второго — к десяти. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Происшествия
 
 
