На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад
происшествия
россия
сахалинская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
сахалинская область
Происшествия, Россия, Сахалинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Два жителя Сахалина получили 10 и 16,5 года колонии за убийство мужчины в 2000 г
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости.
Суд Сахалинской области признал двух местных жителей виновными в убийстве 25-летней давности, сообщила пресс-служба
регионального управления Следственного комитета.
Как выяснило следствие, в июле 2000 года у этих мужчин произошел конфликт с еще одним человеком. Обвиняемые подозревали его в том, что он сотрудничает с правоохранительными органами и сообщает об их противоправной деятельности. Они набросились на него с ножами, в результате молодой человек умер от многочисленных ран.
Личности фигурантов долго не удавалось установить, поэтому уголовное дело приостановили. Но впоследствии их все же задержали, причем у одного обнаружили наркотики.
"В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство")", — заявили в пресс-службе.
Сахалинский областной суд приговорил одного к 16,5 года лишения свободы, второго — к десяти. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.