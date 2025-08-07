На Сахалине раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад

https://ria.ru/20250807/ubiystvo-2033849026.html

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг — РИА Новости. Суд Сахалинской области признал двух местных жителей виновными в убийстве 25-летней давности, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Как выяснило следствие, в июле 2000 года у этих мужчин произошел конфликт с еще одним человеком. Обвиняемые подозревали его в том, что он сотрудничает с правоохранительными органами и сообщает об их противоправной деятельности. Они набросились на него с ножами, в результате молодой человек умер от многочисленных ран. Личности фигурантов долго не удавалось установить, поэтому уголовное дело приостановили. Но впоследствии их все же задержали, причем у одного обнаружили наркотики. "В зависимости от роли и степени участия в преступлении они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктом "ж" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Убийство")", — заявили в пресс-службе. Сахалинский областной суд приговорил одного к 16,5 года лишения свободы, второго — к десяти. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

