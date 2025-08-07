Рейтинг@Mail.ru
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 07.08.2025 (обновлено: 15:59 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/turtsiya-2033963907.html
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 07.08.2025
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в турецком Карамане, выписаны из госпиталя, лечение одного человека продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:50:00+03:00
2025-08-07T15:59:00+03:00
турция
караман (провинция)
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_494ecebdb9e3c7db3fe42b7d56871b0e.jpg
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в турецком Карамане, выписаны из госпиталя, лечение одного человека продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.Шесть российских туристов, ехавших на фестиваль в турецкой Каппадокии, получили ранения в ДТП, состояние одного из них тяжелое, сообщил ранее портал TurizmNews."Пять человек выписаны, один человек (потерял много крови) остается в госпитале, его состояние оценивается как стабильное", - заявили в российском диппредставительстве.
https://ria.ru/20250804/telo-2033207136.html
турция
караман (провинция)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155724/49/1557244905_57:0:1834:1333_1920x0_80_0_0_aeef15215b762387273e1594c72f33ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, караман (провинция), россия, в мире
Турция, Караман (провинция), Россия, В мире
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции

Пять пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из госпиталя

© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь на улице Стамбула. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в турецком Карамане, выписаны из госпиталя, лечение одного человека продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.
Шесть российских туристов, ехавших на фестиваль в турецкой Каппадокии, получили ранения в ДТП, состояние одного из них тяжелое, сообщил ранее портал TurizmNews.
"Пять человек выписаны, один человек (потерял много крови) остается в госпитале, его состояние оценивается как стабильное", - заявили в российском диппредставительстве.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Генконсульство направило запрос о теле якобы россиянина, найденном в Турции
4 августа, 11:35
 
ТурцияКараман (провинция)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала