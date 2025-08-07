https://ria.ru/20250807/turtsiya-2033963907.html
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции - РИА Новости, 07.08.2025
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в турецком Карамане, выписаны из госпиталя, лечение одного человека продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в...
АНКАРА, 7 авг – РИА Новости. Пятеро россиян, пострадавших в ДТП в турецком Карамане, выписаны из госпиталя, лечение одного человека продолжается, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Турции.Шесть российских туристов, ехавших на фестиваль в турецкой Каппадокии, получили ранения в ДТП, состояние одного из них тяжелое, сообщил ранее портал TurizmNews."Пять человек выписаны, один человек (потерял много крови) остается в госпитале, его состояние оценивается как стабильное", - заявили в российском диппредставительстве.
В посольстве рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Турции
