В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
2025-08-07T11:54:00+03:00
2025-08-07T11:54:00+03:00
2025-08-07T11:54:00+03:00
в мире
россия
сша
турция
владимир путин
дональд трамп
юрий ушаков
третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Информации по возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции на следующей неделе нет, заявили РИА Новости в администрации президента страны. Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее. "У нас нет такой информации", - заявили РИА Новости в администрации президента на просьбу прокомментировать возможность проведения саммита лидеров РФ и США в Турции на следующей неделе.
россия
сша
турция
В мире, Россия, США, Турция, Владимир Путин, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
