https://ria.ru/20250807/turtsija-2033886839.html

В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране

В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране - РИА Новости, 07.08.2025

В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране

Информации по возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции на следующей неделе нет, заявили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T11:54:00+03:00

2025-08-07T11:54:00+03:00

2025-08-07T11:54:00+03:00

в мире

россия

сша

турция

владимир путин

дональд трамп

юрий ушаков

третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019283164_0:204:2918:1845_1920x0_80_0_0_937a78d0f9964b8d16779892131449af.jpg

АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Информации по возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции на следующей неделе нет, заявили РИА Новости в администрации президента страны. Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее. "У нас нет такой информации", - заявили РИА Новости в администрации президента на просьбу прокомментировать возможность проведения саммита лидеров РФ и США в Турции на следующей неделе.

https://ria.ru/20250807/brayen-2033855950.html

россия

сша

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, турция, владимир путин, дональд трамп, юрий ушаков, третий раунд переговоров россии и украины в стамбуле