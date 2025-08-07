Рейтинг@Mail.ru
11:54 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/turtsija-2033886839.html
В Турции ответили на вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в стране
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Информации по возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции на следующей неделе нет, заявили РИА Новости в администрации президента страны. Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее. "У нас нет такой информации", - заявили РИА Новости в администрации президента на просьбу прокомментировать возможность проведения саммита лидеров РФ и США в Турции на следующей неделе.
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Информации по возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции на следующей неделе нет, заявили РИА Новости в администрации президента страны.
Россия и США договорились о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, стороны приступили к проработке саммита, следующая неделя обозначена как ориентир, но пока трудно сказать, сколько дней займет подготовка. Место проведения встречи согласовано, о нем объявят позднее.
"У нас нет такой информации", - заявили РИА Новости в администрации президента на просьбу прокомментировать возможность проведения саммита лидеров РФ и США в Турции на следующей неделе.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Некуда деваться". Трампа предупредили перед возможной встречей с Путиным
Вчера, 09:16
 
