В Бурятии во время сплава погибла туристка из Белоруссии

В Бурятии во время сплава погибла туристка из Белоруссии - РИА Новости, 07.08.2025

В Бурятии во время сплава погибла туристка из Белоруссии

Туристка из Белоруссии погибла во время сплава по реке Китой в Тункинском районе Бурятии, путешествовавшего с ней мужчину унесло течением, сообщил региональный... РИА Новости, 07.08.2025

УЛАН-УДЭ, 7 авг - РИА Новости. Туристка из Белоруссии погибла во время сплава по реке Китой в Тункинском районе Бурятии, путешествовавшего с ней мужчину унесло течением, сообщил региональный главк МЧС. "Ночью от специалиста службы "112" в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Тункинском районе группа туристов, осуществлявшая сплав по реке Китой, встретила путешественников из Республики Беларусь в количестве шести человек, у которых произошло происшествие. В месте слияния рек Китой и Билюты женщина и мужчина упали в воду. Тело женщины найдено туристами, мужчину унесло течением", - говорится в сообщении. Отмечается, что от районного центра Аршан до места нахождения группы 30 километров, решается вопрос о привлечении спасателей. Тункинский район занимает первое место по посещаемости туристами среди сельских районов Бурятии. На его территории находится Тункинский национальный парк, где действуют девять туристических маршрутов и четыре экологические тропы.

