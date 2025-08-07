Рейтинг@Mail.ru
Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:59 07.08.2025 (обновлено: 14:00 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/tsentr-2033921848.html
Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году
Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году - РИА Новости, 07.08.2025
Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году
Новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек планируется открыть в 2027 году, реализация проекта почти вдвое увеличит мощности существующего... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:59:00+03:00
2025-08-07T14:00:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
видное
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033920888_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1dfd8dadc554f19e768fb6b03f793eaa.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек планируется открыть в 2027 году, реализация проекта почти вдвое увеличит мощности существующего центра, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "Работаем в Видном. Здесь с врачами перинатального центра заложили первый камень нового корпуса. Работы начали по президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Здание на 200 коек откроем в 2027 году — это почти вдвое увеличит мощности центра. Разместим современные отделения патологии беременности, реанимации, операционный блок, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса", - написал Воробьев в Telegram-канале. Губернатор рассказал, что ежегодно в Подмосковье появляются на свет более 70 тысяч малышей, из них 6 тысяч — в Видновском центре. "В центре помогают даже при самых тяжелых случаях, а врачи проводят уникальные операции по собственным запатентованным методикам. В следующем году медучреждению исполнится 40 лет, а совсем недавно здесь родился 135-тысячный малыш за всю историю", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20250807/vorobev-2033907584.html
московская область (подмосковье)
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033920888_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b9e022934aa466e4beaad5b1b80d97fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье), видное
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Видное
Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году

Новый корпус Видновского перинатального центра в Подмосковье откроют в 2027 году

© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время открытия нового корпуса Видновского перинатального центра
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время открытия нового корпуса Видновского перинатального центра - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время открытия нового корпуса Видновского перинатального центра
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек планируется открыть в 2027 году, реализация проекта почти вдвое увеличит мощности существующего центра, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Работаем в Видном. Здесь с врачами перинатального центра заложили первый камень нового корпуса. Работы начали по президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Здание на 200 коек откроем в 2027 году — это почти вдвое увеличит мощности центра. Разместим современные отделения патологии беременности, реанимации, операционный блок, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса", - написал Воробьев в Telegram-канале.
© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramНовый корпус Видновского перинатального центра в Московской области
Новый корпус Видновского перинатального центра в Московской области - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Воробьёв LIVE/Telegram
Новый корпус Видновского перинатального центра в Московской области
Губернатор рассказал, что ежегодно в Подмосковье появляются на свет более 70 тысяч малышей, из них 6 тысяч — в Видновском центре.
"В центре помогают даже при самых тяжелых случаях, а врачи проводят уникальные операции по собственным запатентованным методикам. В следующем году медучреждению исполнится 40 лет, а совсем недавно здесь родился 135-тысячный малыш за всю историю", - добавил Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в поликлинике с филиалом НИКИ детства - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Воробьев проверил работу подмосковной поликлиники "Сапроново"
Вчера, 13:08
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Видное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала