Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году

Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году

2025-08-07T13:59:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

видное

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек планируется открыть в 2027 году, реализация проекта почти вдвое увеличит мощности существующего центра, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "Работаем в Видном. Здесь с врачами перинатального центра заложили первый камень нового корпуса. Работы начали по президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Здание на 200 коек откроем в 2027 году — это почти вдвое увеличит мощности центра. Разместим современные отделения патологии беременности, реанимации, операционный блок, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса", - написал Воробьев в Telegram-канале. Губернатор рассказал, что ежегодно в Подмосковье появляются на свет более 70 тысяч малышей, из них 6 тысяч — в Видновском центре. "В центре помогают даже при самых тяжелых случаях, а врачи проводят уникальные операции по собственным запатентованным методикам. В следующем году медучреждению исполнится 40 лет, а совсем недавно здесь родился 135-тысячный малыш за всю историю", - добавил Воробьев.

московская область (подмосковье)

видное

