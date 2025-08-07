Новый корпус перинатального центра в Видном откроют в 2027 году
Новый корпус Видновского перинатального центра в Подмосковье откроют в 2027 году
© Фото : Воробьёв LIVE/TelegramГубернатор Московской области Андрей Воробьев во время открытия нового корпуса Видновского перинатального центра
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время открытия нового корпуса Видновского перинатального центра
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Новый корпус Видновского перинатального центра на 200 коек планируется открыть в 2027 году, реализация проекта почти вдвое увеличит мощности существующего центра, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"Работаем в Видном. Здесь с врачами перинатального центра заложили первый камень нового корпуса. Работы начали по президентскому нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". Здание на 200 коек откроем в 2027 году — это почти вдвое увеличит мощности центра. Разместим современные отделения патологии беременности, реанимации, операционный блок, кабинеты МРТ и УЗИ экспертного класса", - написал Воробьев в Telegram-канале.
Губернатор рассказал, что ежегодно в Подмосковье появляются на свет более 70 тысяч малышей, из них 6 тысяч — в Видновском центре.
"В центре помогают даже при самых тяжелых случаях, а врачи проводят уникальные операции по собственным запатентованным методикам. В следующем году медучреждению исполнится 40 лет, а совсем недавно здесь родился 135-тысячный малыш за всю историю", - добавил Воробьев.