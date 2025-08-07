https://ria.ru/20250807/tramp-putin-vstrecha-sammit-2033999131.html

Путин и Трамп договорились о встрече: все о главных переговорах года

Встреча Путина и Трампа: где и когда состоится, темы переговоров, последние новости

Путин и Трамп договорились о встрече: все о главных переговорах года

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой, возможно, будет присутствовать и Владимир...

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп предложил провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, на которой, возможно, будет присутствовать и Владимир Зеленский. Где и когда пройдут переговоры, главные темы, возможные сценарии, интересы сторон и реакция мировой общественности — в материале РИА Новости.Исторические переговоры России и СШАВладимир Путин 6 августа провел встречу в Москве со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. По ее итогам помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что стороны обсуждали украинский конфликт, а также перспективы развития отношений между Россией и США в сфере стратегического сотрудничества.Разговор Путина и Уиткоффа Ушаков оценил как полезный и конструктивный, однако предпочел сперва не делать подробные комментарии, ограничившись сообщением о том, что обе стороны получили друг от друга "некоторые сигналы".После того как Трампу доложили о результатах встречи, он написал в соцсети Truth Social, что был достигнут "значительный прогресс", и уже в течение ближайших дней и недель США будут работать над скорейшим завершением конфликта на Украине.Как писал Bild, американский лидер также позвонил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и сообщил ему о том, что встреча Путина и Уиткоффа оказалась "продуктивнее, чем ожидалось".Вечером того же дня в газете New York Times вышел материал, в котором со ссылкой на источники утверждалось, что глава Белого дома намерен встретиться с российским лидером уже на следующей неделе.Зачем Трамп инициирует саммит после ультиматумаВизит Уиткоффа в Москву состоялся на фоне предъявленного Трампом ультиматума, срок которого истекает 8 августа. Суть его состоит в том, что в течение этого срока Москва и Киев должны найти способ если не урегулировать конфликт, то хотя бы заключить перемирие. В противном случае Вашингтон грозится ввести не только новые санкции и тарифы в отношении России, но и вторичные санкции против стран, которые покупают ее энергоносители.Как писало агентство Reuters со ссылкой заместителя постпреда США при ООН Джона Келли, цель Трампа заключается не в том, чтобы вводить санкции, а достичь урегулирования на Украине к 8 августа.Это утверждение косвенно подтверждается и высказываниями самого главы Белого дома, который, несмотря на решимость ввести экономические ограничения, все же выражал сомнения в их эффективности.В пользу этой версии играет и репутация Трампа, который всегда был склонен намеренно завышать ставки для того, чтобы в дальнейшем достичь приемлемого соглашения.О том, что единственной целью президента США является остановка боевых действий на Украине, он заявлял еще до вступления в должность. Как отмечает New York Times, после встречи Путина и Уиткоффа глава Белого дома в очередной раз повторил, что конфликт на Украине должен быть завершен, и с этим, по его словам, согласны все.Как и где пройдут переговорыО точном месте проведения саммита с участием президентов США и России пока не сообщалось. Телеканал Fox News отмечал, что потенциально встреча может пройти в нейтральной стране — в Катаре или Швейцарии. Были также предположения о том, что Трамп и Путин встретятся в Белом доме в Вашингтоне, либо в Ватикане.При этом Guardian отмечает, что выбор места потенциальной встречи заранее ограничен в связи с ордером МУС. Это обстоятельство, к примеру, исключает возможность встречи в Хельсински, где в 2018 году впервые состоялась полноформатная встреча Трампа и Путина.Кремль 6 августа анонсировал разговор российского лидера с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном, а глава МИД Сергей Лавров обсудил украинский вопрос с турецким министром иностранных дел Хаканом Фиданом. Оба этих контакта могут косвенно свидетельствовать о возможном месте проведения саммита. Сам президент России в четверг заявил журналистам, что одним из подходящих мест для встречи могут стать именно ОАЭ.Как сообщил Ушаков, место проведения встречи уже согласовано, но о нем объявят немного позже. По его словам, стороны уже приступили к подготовке саммита, а следующая неделя была обозначена как ориентир.Как утверждала New York Times, в начале планируется организовать личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, после которой возможен еще один саммит, но уже с участием Владимира Зеленского.Ушаков подтвердил лишь информацию о том, что Стивен Уиткофф затрагивал тему трехсторонней встречи, однако Москва пока оставила эту идею без комментария.Темы и цели: Украина, санкции, безопасностьСчитается, что основной темой обсуждений станет украинский конфликт. Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, близка ли сделка по Украине, отказался отвечать с формулировкой, что "ранее уже был разочарован". Глава Белого дома также отметил, что визит Уиткоффа в Москву не стал прорывом, но при этом идет постепенная работа.В то же время глава Госдепа Марко Рубио заявил в эфире Fox Business, что стороны стали ближе к завершению конфликта, но для его окончания нужно еще многое сделать. По его словам, теперь США стали лучше понимать условия, на которых Москва согласится на прекращение огня, а территориальные вопросы он назвал ключевыми.Как отметил Рубио, на данном этапе переговоров главная задача заключается в том, чтобы "сократить разрыв" между позициями Москвы и Киева, а также соотнести это с тем, на что готовы пойти европейцы.Позиция России по украинскому конфликту не изменилась, заявил Ушаков. Москва не раз заявляла, что основой для урегулирования украинского конфликта должно стать устранение ее первопричин. Украина должна согласиться на нейтральный статус, вывести войска с новых территорий России и признать их частью российской территории.В четверг польское издание Onet со ссылкой на неназванные источники писало, что Уиткофф озвучил в Москве "выгодное предложение" со стороны администрации Трампа, а именно:На данный момент официально эти условия пока подтверждены не были.Примечательно, что Белый дом пока не стал отказываться от намерения ввести против России санкции, намеченные на пятницу. Рубио заявил, что президент США намерен в течение 24-36 часов принять это решение. Сам Трамп во время выступления в Белом доме пригрозил ввести больше вторичных санкций против торговых партнеров России.Все это говорит о том, что, помимо Украины, экономические вопросы могут стать важной темой во время встречи лидеров двух стран. При этом Трамп в свойственной ему манере, вероятно, будет пытаться использовать вопрос снятия санкций в качестве одного из немногочисленных рычагов "давления" на Россию.По словам Ушакова, развитие стратегического сотрудничества также станет темой разговора лидеров США и России. Вероятно, будут затронуты традиционные для встреч лидеров двух стран темы о глобальной безопасности, контроле над вооружениями и кибербезопасности. Как заявлял президент России, украинский конфликт есть смысл рассматривать с точки зрения общеевропейской безопасности, что, возможно также станет темой для обсуждения между Путиным и Трампом.Возможные договоренности России и СШАНесмотря на оптимизм многих по поводу встречи Путина и Трампа, некоторые аналитики отмечают, что одной встречи для каких-либо прорывов может быть недостаточно. Связано это с тем фактом, что позиции сторон на данном этапе довольно далеки, и, возможно, потребуется время и несколько дополнительных контактов для достижения ощутимых результатов.Тем не менее уже сейчас могут быть достигнуты договоренности о краткосрочном перемирии. Возможно, удастся договориться о том, чтобы временно отложить введение вторичных санкций, которые в первую очередь затрагивают Индию и Китай.Не стоит исключать и возможность привлечения к встречам других участников, в том числе и от блока БРИКС. Несмотря на то, что на Западе неоднократно заявляли о возможном влиянии Китая на Россию в рамках союзнических отношений, остается открытым вопрос, насколько Трамп заинтересован во включении в процесс Пекина.О нежелании Трампа приглашать европейцев за стол переговоров уже не раз указывали в ЕС, что в случае заключения "Большой сделки" между Путиным и Трампом, особенно с привлечением Китая или Индии, может пересмотреть влияние НАТО и БРИКС после урегулирования конфликта на Украине.Оценки экспертов и реакции сторонВозможный саммит президентов России и США стал одной из самых обсуждаемых тем как в СМИ, так и среди политических аналитиков.По мнению руководителя программного направления Российского совета по международным делам (РСМД), кандидата политических наук Юлии Мельниковой, встреча Путина и Трампа станет важным шагом в развитии двусторонних отношений. Лидеры обеих стран по своему психотипу больше ценят личное общение, в связи с чем такой контакт может привести к тем положительным результатам, которые не могли быть достигнуты при встречах другого формата, убеждена эксперт.В то же время сложившийся контекст, угрозы введения санкций и отсутствие видимого воздействия на Киев со стороны Вашингтона не создают тот фундамент, на основе которого можно было бы с уверенностью говорить о возможных прорывах на переговорах. В связи с этим, считает Мельникова, саммит может стать очередной точкой коммуникации, пусть и на высоком уровне, но без существенных результатов. При этом на фоне довольно ограниченного объема информации о предстоящей встрече возможны и неожиданные повороты событий.Как указал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с РИА Новости, предложение о встрече свидетельствует о том, что в Вашингтоне осознали бессмысленность экономического давления на Москву. По словам эксперта, Трамп пришел к выводу, что в отношениях с Россией нужно возвращаться к дипломатии.Издание Washington Post отмечало, что саммит может стать победой для Владимира Путина после нескольких недель нападок со стороны Трампа. О победе президента России пишет и New York Times, которая видит в этом очередной признак отсутствия изоляции России.В то же время агентство Bloomberg утверждает, что российский лидер будет готов на переговоры, только если на них будет обсуждаться вопрос территорий. Немецкая газета Berliner Zeitung обращает внимание на то, что переговоры пройдут без участия европейских стран, хотя последствия договоренностей затрагивают именно Европу.Газета Wall Street Journal назвала возможную встречу "одним из самых волнующих моментов" второго срока Трампа, а британская Telegraph заявила о надеждах, что окончание украинского конфликта может быть уже на горизонте.История встреч Трампа и Путина: как проходили и о чем договаривалисьВо время первого президентского срока Дональда Трампа он неоднократно встречался с российским лидером на разных международных площадках. Встречи проводились в 2017 году на полях G20 и саммита АТЭС, на которых обсуждались темы Украины, Сирии, кибербезопасности, двусторонние отношения.В 2018 году состоялась первая полноформатная встреча между лидерами двух стран в Хельсинки. Главы государств обсудили Сирию, Иран, а также вопрос воссоздания рабочей группы по антитеррору. По итогам встречи было принято решение создать группу "капитанов" российского и американского бизнеса, а также продолжать коммуникации по безопасности и терроризму.В 2018-2019 годах лидеры еще два раза встречались на саммите G20 и один раз на Торжестве по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны. Затрагивались темы контроля над вооружениями, ситуации на Украине, в Сирии, в Венесуэле, договор РСМД, однако никаких существенных решений принято не было.В 2025 году президенты США и России провели несколько телефонных разговоров. Несмотря на положительные оценки бесед с обеих сторон, кардинальных рывков в вопросе урегулирования на Украине не было. После очередного звонка 4 июня глава Белого дома заявил, что беседа была хорошей, но она была не той, которая привела бы к немедленному прекращению боевых действий на Украине.В середине июля Трамп заявил, что его беседы с Путиным всегда очень приятны, однако после того, как он кладет трубку "ракеты снова летят на Киев". Глава Белого дома начал склоняться к мысли, что такие разговоры больше не имеют смысла и не раз заявлял, что разочарован в Путине.Как заявил президент России в начале августа, для достижения реальных результатов в переговорах нужно вести их обстоятельно и не на публике, а разочарования, по его словам, возникают из-за избыточных ожиданий.Возможно, советом президента России стоит руководствоваться и в отношении предстоящей встречи, не ожидая от нее слишком многого, но и не теряя осторожный оптимизм.

