СМИ: администрация Трампа хочет сместить с должности замдиректора МЭА

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне растущего давления на Международное энергетическое агентство (МЭА) стремится сместить с поста заместителя директора организации Мэри Уорлик, сообщает подразделение издания Politico E&E со ссылкой на источники. "Администрация Трампа нацелена на то, чтобы сместить высокопоставленного официального лица в Международном энергетическом агентстве (МЭА, IEA) на фоне растущей кампании американского давления на парижское ведомство... Второй по положению человек в организации, ушедшая в отставку чиновница из госдепа Мэри Уорлик - основная цель", - говорится в публикации со ссылкой на бывших официальных лиц из США и инсайдеров в энергетической промышленности. Как поясняют собеседники издания, это вызвано недовольством деятельностью организации - в администрации считают, что МЭА наносит ущерб инвестициям в ископаемое топливо по всему миру. В конце июля Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил прекратить финансирование МЭА, обвинив его в политической ангажированности и подрыве энергетической безопасности страны. Конгресс предлагает не выделять средств на деятельность МЭА в рамках текущего бюджетного закона.

