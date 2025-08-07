Рейтинг@Mail.ru
СМИ: администрация Трампа хочет сместить с должности замдиректора МЭА
16:56 07.08.2025
СМИ: администрация Трампа хочет сместить с должности замдиректора МЭА
в мире
сша
дональд трамп
международное энергетическое агентство
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне растущего давления на Международное энергетическое агентство (МЭА) стремится сместить с поста заместителя директора организации Мэри Уорлик, сообщает подразделение издания Politico E&amp;E со ссылкой на источники. "Администрация Трампа нацелена на то, чтобы сместить высокопоставленного официального лица в Международном энергетическом агентстве (МЭА, IEA) на фоне растущей кампании американского давления на парижское ведомство... Второй по положению человек в организации, ушедшая в отставку чиновница из госдепа Мэри Уорлик - основная цель", - говорится в публикации со ссылкой на бывших официальных лиц из США и инсайдеров в энергетической промышленности. Как поясняют собеседники издания, это вызвано недовольством деятельностью организации - в администрации считают, что МЭА наносит ущерб инвестициям в ископаемое топливо по всему миру. В конце июля Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил прекратить финансирование МЭА, обвинив его в политической ангажированности и подрыве энергетической безопасности страны. Конгресс предлагает не выделять средств на деятельность МЭА в рамках текущего бюджетного закона.
в мире, сша, дональд трамп, международное энергетическое агентство
В мире, США, Дональд Трамп, Международное энергетическое агентство
© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа на фоне растущего давления на Международное энергетическое агентство (МЭА) стремится сместить с поста заместителя директора организации Мэри Уорлик, сообщает подразделение издания Politico E&E со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа нацелена на то, чтобы сместить высокопоставленного официального лица в Международном энергетическом агентстве (МЭА, IEA) на фоне растущей кампании американского давления на парижское ведомство... Второй по положению человек в организации, ушедшая в отставку чиновница из госдепа Мэри Уорлик - основная цель", - говорится в публикации со ссылкой на бывших официальных лиц из США и инсайдеров в энергетической промышленности.
Как поясняют собеседники издания, это вызвано недовольством деятельностью организации - в администрации считают, что МЭА наносит ущерб инвестициям в ископаемое топливо по всему миру.
В конце июля Комитет по ассигнованиям палаты представителей конгресса США предложил прекратить финансирование МЭА, обвинив его в политической ангажированности и подрыве энергетической безопасности страны. Конгресс предлагает не выделять средств на деятельность МЭА в рамках текущего бюджетного закона.
Флаги Евросоюза перед зданием штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Европе дорого обходится отказ от российских ресурсов, заявил глава МЭА
