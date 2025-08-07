Рейтинг@Mail.ru
Заявление Трампа после встречи Путина с Уиткоффом
00:25 07.08.2025
Заявление Трампа после встречи Путина с Уиткоффом
Заявление Трампа после встречи Путина с Уиткоффом - РИА Новости, 07.08.2025
Заявление Трампа после встречи Путина с Уиткоффом
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве. РИА Новости, 07.08.2025
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве.
2025
LIVE: Заявление Трампа после встречи Уиткоффа с Путиным
LIVE: Заявление Трампа после встречи Уиткоффа с Путиным
Заявление Трампа после встречи Путина с Уиткоффом
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве.
Заявление Трампа после встречи Путина с Уиткоффом

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве.
 
