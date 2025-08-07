https://ria.ru/20250807/tramp-2033786629.html
Заявление Трампа после встречи Путина с Уиткоффом
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве. РИА Новости, 07.08.2025
в мире
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
сша
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве.
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением после встречи Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Москве.