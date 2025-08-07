https://ria.ru/20250807/terrorizm-2033899777.html

Жителя Новороссийска арестовали за призывы к терроризму

Жителя Новороссийска арестовали за призывы к терроризму - РИА Новости, 07.08.2025

Жителя Новороссийска арестовали за призывы к терроризму

Житель Новороссийска арестован за призывы к терроризму и публичное оправдание украинских националистических организаций в сети, сообщили журналистам в УФСБ по... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:37:00+03:00

2025-08-07T12:37:00+03:00

2025-08-07T13:05:00+03:00

новороссийск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Житель Новороссийска арестован за призывы к терроризму и публичное оправдание украинских националистических организаций в сети, сообщили журналистам в УФСБ по Краснодарскому краю.Как установлено, обвиняемый оставлял в интернет-мессенджере Telegram в открытом доступе комментарии "с призывами к осуществлению террористической деятельности", а также с "оправданием терроризма, в частности, запрещенных в России украинских военизированных объединений и националистических организаций"."УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новороссийска 1998 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма в сети "Интернет"… Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как следует из видео УФСБ, предоставленного пресс-службой, у обвиняемого дома была найдена военная экипировка.Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России, добавили в управлении.

https://ria.ru/20250806/krokus-2033748824.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новороссийск, происшествия