12:37 07.08.2025
Жителя Новороссийска арестовали за призывы к терроризму
новороссийск
происшествия
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Житель Новороссийска арестован за призывы к терроризму и публичное оправдание украинских националистических организаций в сети, сообщили журналистам в УФСБ по Краснодарскому краю.Как установлено, обвиняемый оставлял в интернет-мессенджере Telegram в открытом доступе комментарии "с призывами к осуществлению террористической деятельности", а также с "оправданием терроризма, в частности, запрещенных в России украинских военизированных объединений и националистических организаций"."УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новороссийска 1998 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма в сети "Интернет"… Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как следует из видео УФСБ, предоставленного пресс-службой, у обвиняемого дома была найдена военная экипировка.Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России, добавили в управлении.
новороссийск
2025
новороссийск, происшествия
Новороссийск, Происшествия
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Житель Новороссийска арестован за призывы к терроризму и публичное оправдание украинских националистических организаций в сети, сообщили журналистам в УФСБ по Краснодарскому краю.
Как установлено, обвиняемый оставлял в интернет-мессенджере Telegram в открытом доступе комментарии "с призывами к осуществлению террористической деятельности", а также с "оправданием терроризма, в частности, запрещенных в России украинских военизированных объединений и националистических организаций".
"УФСБ России по Краснодарскому краю выявлена и пресечена противоправная деятельность жителя города Новороссийска 1998 года рождения, причастного к публичному оправданию терроризма в сети "Интернет"… Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как следует из видео УФСБ, предоставленного пресс-службой, у обвиняемого дома была найдена военная экипировка.
Расследуется уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК России, добавили в управлении.
Жителя Красноярского края задержали за оправдание теракта в "Крокусе"
6 августа, 16:14
 
