Рейтинг@Mail.ru
Около 9 км теплосетей обновят в Ленинском округе Подмосковья до конца лета - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:40 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/teploseti-2033978178.html
Около 9 км теплосетей обновят в Ленинском округе Подмосковья до конца лета
Около 9 км теплосетей обновят в Ленинском округе Подмосковья до конца лета - РИА Новости, 07.08.2025
Около 9 км теплосетей обновят в Ленинском округе Подмосковья до конца лета
Почти девять километров теплосетей обновят в Ленинском городском округе до конца августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:40:00+03:00
2025-08-07T16:40:00+03:00
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033975502_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_eb7c517c0a2636b19a907f549442f653.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Почти девять километров теплосетей обновят в Ленинском городском округе до конца августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "До конца лета обновим в округе 8,7 километра теплосетей на улицах Советская, Школьная, Строительная, в Клубном переулке, около школы №4, в поселке Горки Ленинские и других. Еще модернизируем три центральных тепловых пункта (в Видном, Новодрожжино и Измайлово). Положительные изменения почувствуют более 266 тысяч жителей — это свыше 500 домов и 100 соцобъектов", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в 2026-2027 годах в Ленинском округе планируется модернизировать три котельные, 20 центральных тепловых пунктов, а также проложить участок теплосетей в Развилке. "Что касается всего Подмосковья, то в этом году обновим 147 котельных и блочно-модульных котельных, 22 центральных тепловых пункта и почти 350 километров теплосетей. Изменения затронут около 3,7 миллиона человек", - добавил Воробьев.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033975502_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_ad4c519230ccd951182e479fbfc2eac3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
Около 9 км теплосетей обновят в Ленинском округе Подмосковья до конца лета

Порядка 9 км теплосетей обновят в подмосковном Ленинском округе до конца августа

© Фото : Правительство Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на участок на улице Березовая, где прокладывают сети
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на участок на улице Березовая, где прокладывают сети - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал на участок на улице Березовая, где прокладывают сети
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Почти девять километров теплосетей обновят в Ленинском городском округе до конца августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
"До конца лета обновим в округе 8,7 километра теплосетей на улицах Советская, Школьная, Строительная, в Клубном переулке, около школы №4, в поселке Горки Ленинские и других. Еще модернизируем три центральных тепловых пункта (в Видном, Новодрожжино и Измайлово). Положительные изменения почувствуют более 266 тысяч жителей — это свыше 500 домов и 100 соцобъектов", - написал Воробьев в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в 2026-2027 годах в Ленинском округе планируется модернизировать три котельные, 20 центральных тепловых пунктов, а также проложить участок теплосетей в Развилке.
"Что касается всего Подмосковья, то в этом году обновим 147 котельных и блочно-модульных котельных, 22 центральных тепловых пункта и почти 350 километров теплосетей. Изменения затронут около 3,7 миллиона человек", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала