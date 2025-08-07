https://ria.ru/20250807/teploseti-2033978178.html
Около 9 км теплосетей обновят в Ленинском округе Подмосковья до конца лета
Почти девять километров теплосетей обновят в Ленинском городском округе до конца августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Почти девять километров теплосетей обновят в Ленинском городском округе до конца августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "До конца лета обновим в округе 8,7 километра теплосетей на улицах Советская, Школьная, Строительная, в Клубном переулке, около школы №4, в поселке Горки Ленинские и других. Еще модернизируем три центральных тепловых пункта (в Видном, Новодрожжино и Измайлово). Положительные изменения почувствуют более 266 тысяч жителей — это свыше 500 домов и 100 соцобъектов", - написал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, в 2026-2027 годах в Ленинском округе планируется модернизировать три котельные, 20 центральных тепловых пунктов, а также проложить участок теплосетей в Развилке. "Что касается всего Подмосковья, то в этом году обновим 147 котельных и блочно-модульных котельных, 22 центральных тепловых пункта и почти 350 километров теплосетей. Изменения затронут около 3,7 миллиона человек", - добавил Воробьев.
