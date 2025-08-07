Рейтинг@Mail.ru
ЦИК Татарстана зарегистрировала всех кандидатов на выборы главы республики - РИА Новости, 07.08.2025
Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
13:23 07.08.2025
ЦИК Татарстана зарегистрировала всех кандидатов на выборы главы республики
ЦИК Татарстана зарегистрировала всех кандидатов на выборы главы республики
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Центризбирком Татарстана в четверг зарегистрировал еще двух кандидатов на должность главы республики на предстоящих выборах, таким образом зарегистрированы четыре кандидата, этап регистрации завершен, сообщает региональная ЦИК. "Приняты решения о регистрации еще двух кандидатов на должность раиса Республики Татарстан. В соответствии с требованиями избирательного законодательства зарегистрированы: Руслан Юсупов, выдвинутый Татарстанским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Хафиз Миргалимов, выдвинут Татарстанским региональным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", - говорится в сообщении. Ранее ЦИК Татарстана после проверки всех представленных документов зарегистрировала двух кандидатов на выборы на должность главы (раиса) Татарстана: Рустама Минниханова ("Единая Россия") и Виталия Смирнова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость). Комиссией проведена проверка представленных документов, в том числе достоверности сведений о кандидатах и соответствия количества и подлинности подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, представленных в поддержку выдвижения. Все представленные документы соответствуют требованиям закона. Кандидатам вручены удостоверения установленного образца. "Этап регистрации кандидатов на должность раиса Республики Татарстан завершился. С 16 августа зарегистрированные кандидаты получат право вести предвыборную агитацию в СМИ в установленном законом порядке", - напомнил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев. Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре. Ранее региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на 14 сентября. По состоянию на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.
республика татарстан (татарстан)
республика татарстан (татарстан), рустам минниханов
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВид на Казань
Вид на Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 авг – РИА Новости. Центризбирком Татарстана в четверг зарегистрировал еще двух кандидатов на должность главы республики на предстоящих выборах, таким образом зарегистрированы четыре кандидата, этап регистрации завершен, сообщает региональная ЦИК.
"Приняты решения о регистрации еще двух кандидатов на должность раиса Республики Татарстан. В соответствии с требованиями избирательного законодательства зарегистрированы: Руслан Юсупов, выдвинутый Татарстанским региональным отделением политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, Хафиз Миргалимов, выдвинут Татарстанским региональным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее ЦИК Татарстана после проверки всех представленных документов зарегистрировала двух кандидатов на выборы на должность главы (раиса) Татарстана: Рустама Минниханова ("Единая Россия") и Виталия Смирнова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).
Комиссией проведена проверка представленных документов, в том числе достоверности сведений о кандидатах и соответствия количества и подлинности подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, представленных в поддержку выдвижения. Все представленные документы соответствуют требованиям закона. Кандидатам вручены удостоверения установленного образца.
"Этап регистрации кандидатов на должность раиса Республики Татарстан завершился. С 16 августа зарегистрированные кандидаты получат право вести предвыборную агитацию в СМИ в установленном законом порядке", - напомнил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.
Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре. Ранее региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на 14 сентября. По состоянию на 1 июля 2025 года, активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.
