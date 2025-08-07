https://ria.ru/20250807/tailand-2033951847.html

Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения

Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения - РИА Новости, 07.08.2025

Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения

Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения

БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости.

БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Таиланд и Малайзия проводят 28-е совместные учения сухопутных войск дивизионного уровня с задачей отработки совместных операций на границе между странами, сообщает в четверг Пятый (армейский) национальный телеканал Таиланда. "Совместные учения сухопутных войск Таиланда и Малайзии LAND EX THAMAL, которые проводятся в районах прохождения границы между странами в 28-й раз, стартовали на базе сухопутных войск Таиланда "Сенанаронг" в пограничной с Малайзией провинции Сонгкхла", - сообщает телеканал. "Учения проводятся на уровне дивизий сухопутных войск двух стран и ставят целью отработку навыков совместных действий, в том числе совместных операций на общей границе", - говорится в сообщении. Таиланд ежегодно проводит совместные двусторонние и многосторонние войсковые и штабные учения с иностранными государствами, включая совместные с Китаем учения ВВС Falcon Strike и многосторонние учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона Cobra Gold, в которых основными партнерами по количеству участников и боевой техники являются Таиланд и США.

