Рейтинг@Mail.ru
Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 07.08.2025 (обновлено: 15:14 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/tailand-2033951847.html
Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения
Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения - РИА Новости, 07.08.2025
Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения
Таиланд и Малайзия проводят 28-е совместные учения сухопутных войск дивизионного уровня с задачей отработки совместных операций на границе между странами,... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T15:13:00+03:00
2025-08-07T15:14:00+03:00
в мире
таиланд
малайзия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_794e06906eff2992f07cdd967f491589.jpg
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Таиланд и Малайзия проводят 28-е совместные учения сухопутных войск дивизионного уровня с задачей отработки совместных операций на границе между странами, сообщает в четверг Пятый (армейский) национальный телеканал Таиланда. "Совместные учения сухопутных войск Таиланда и Малайзии LAND EX THAMAL, которые проводятся в районах прохождения границы между странами в 28-й раз, стартовали на базе сухопутных войск Таиланда "Сенанаронг" в пограничной с Малайзией провинции Сонгкхла", - сообщает телеканал. "Учения проводятся на уровне дивизий сухопутных войск двух стран и ставят целью отработку навыков совместных действий, в том числе совместных операций на общей границе", - говорится в сообщении. Таиланд ежегодно проводит совместные двусторонние и многосторонние войсковые и штабные учения с иностранными государствами, включая совместные с Китаем учения ВВС Falcon Strike и многосторонние учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона Cobra Gold, в которых основными партнерами по количеству участников и боевой техники являются Таиланд и США.
https://ria.ru/20250806/malayziya-2033785556.html
таиланд
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985206131_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f608ff53c5d8ca892d432c0b4d721f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таиланд, малайзия
В мире, Таиланд, Малайзия
Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения

Таиланд и Малайзия проводят совместные военные учения на общей границе

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкФлаги Малайзии
Флаги Малайзии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в медиабанк
Флаги Малайзии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАНГКОК, 7 авг – РИА Новости. Таиланд и Малайзия проводят 28-е совместные учения сухопутных войск дивизионного уровня с задачей отработки совместных операций на границе между странами, сообщает в четверг Пятый (армейский) национальный телеканал Таиланда.
"Совместные учения сухопутных войск Таиланда и Малайзии LAND EX THAMAL, которые проводятся в районах прохождения границы между странами в 28-й раз, стартовали на базе сухопутных войск Таиланда "Сенанаронг" в пограничной с Малайзией провинции Сонгкхла", - сообщает телеканал.
"Учения проводятся на уровне дивизий сухопутных войск двух стран и ставят целью отработку навыков совместных действий, в том числе совместных операций на общей границе", - говорится в сообщении.
Таиланд ежегодно проводит совместные двусторонние и многосторонние войсковые и штабные учения с иностранными государствами, включая совместные с Китаем учения ВВС Falcon Strike и многосторонние учения стран Азиатско-Тихоокеанского региона Cobra Gold, в которых основными партнерами по количеству участников и боевой техники являются Таиланд и США.
Жители покидают свои дома после пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Таиланд и Камбоджа достигли предварительного согласия на переговорах
6 августа, 18:10
 
В миреТаиландМалайзия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала