https://ria.ru/20250807/svo-2033890163.html
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 07.08.2025
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"
Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, противник... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:08:00+03:00
2025-08-07T12:08:00+03:00
2025-08-07T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fc4492261239c2fc4b2808363e40f305.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное в Донецкой Народной Республике и Филия в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20250807/kater-2033889690.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_10ac52a49710b172f312afc5d96d4a1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 420 военных в зоне действий "Центра"