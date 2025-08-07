Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 07.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 07.08.2025 (обновлено: 12:11 07.08.2025)
ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное в Донецкой Народной Республике и Филия в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
донецкая народная республика
днепропетровская область
донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное в Донецкой Народной Республике и Филия в Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала