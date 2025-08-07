https://ria.ru/20250807/svo-2033890163.html

ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"

ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 07.08.2025

ВСУ за сутки потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Центра"

Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, противник... РИА Новости, 07.08.2025

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Российская группировка "Центр" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение украинским подразделениям в ДНР и Днепропетровской области, противник потерял более 420 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, штурмовой, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Родинское, Чунишино, Рубежное, Удачное в Донецкой Народной Республике и Филия в Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.

донецкая народная республика

днепропетровская область

